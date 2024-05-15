回首金融監理路 「保險局收穫最多」

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「困頓與挫折才能生出智慧，也才能有更強的韌性，去面對更大的挑戰」，金管會主委黃天牧曾經是「坐在彈藥庫上的男人」，擔任保險局長七年多，他曾說「當中煎熬，外界很難想像」，但14日再回首過去，黃天牧說「保險局的七年收獲最多」

想當外交官、新聞記者，卻意外當上了金融監理官，原本以為會一直在金融局（銀行局前身），卻又接下保險局局長，遇上壽險史上最長的低利率、最大的利差損時代，接管了國華產、華山產、國華人壽，手中還有將爆的興農人壽、幸福人壽、國寶人壽，涉及龐大利益糾葛，黃天牧每天上下班都要司機必須走不同的路，當中壓力可想而知。

黃天牧多次用水滸傳的名言「誰無暴風勁雨時，守得雲開見月明」，來期許自己也期許金管會官員，當前面有磨練與煎熬，才能面對未來更挑戰的環境，有更強韌性去面對困難。

對於金管會主委的四年時光，黃天牧同樣用水滸傳裡的後二句「花開復見卻飄零，殘憾莫使今生留」，強調人生苦短，當有機會為國家做事時，就要傾全力做事，不要沒有機會時才後悔沒有多做一點，他說：「當我擁有這權力與位置時，我非常珍惜有這樣時光，跟同仁一起努力，我不會有遺憾，這四年我已經全力以赴，做我期待想做的事情。」

做了40年金融監理官，回首當年的外交官夢想，黃天牧笑稱是「年少輕狂」，但他在金融監理官任內亦是完成很多金融外交。卸任後，黃天牧強調第一件事是「回家陪家人」，但之後有機會，一定會為社會盡一份自己的心力。