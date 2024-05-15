中信金大股東曝光 辜仲諒持股8.87%

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中信金前十大股東變化

中信金控代大股東辜仲諒申報持股，首度揭露持股共17.8億股，占中信金已發行股份總額8.87％，但歷年中信金揭露的前十大股東名單中，都沒有看見辜仲諒名字，引發外界諸多想像。

銀行局副局長童政彰對此表示，其實辜仲諒對中信金持股8.87％，早已向銀行局申報多年，這次只是因為證交法43條之1的持股公告門檻從10％降到5％，且從5月10日上路，所有公發公司大股東先前持股逾5％未公告者，在20日前都要完成公告，同時現行年報揭露的前十大股東是指「單一法人、單一自然人」的持股，並未加計同一關係人或以他人名議持有者，所以辜仲諒不會在名單上。

而現行金控法規定同一人或同一關係人單獨、共同合計持有金控有表決權股份超過5％，就要向金管會申報，每增加1％亦要申報，持股超過10％、25％、50％時則要向金管會事先申請核准，辜仲諒這次公告的8.87％，即是含「配偶、未成年子女、利用他人名義持有」的中信金股份，包括現在中信金前十大股東中的宜高投資、銓緯投資等，都要以最終受益人的方式，算入辜仲諒的持股。

金控各大股東先前即是用此標準，向銀行局申報持股，辜仲諒亦有申報，這次只是因應證交法修正，過去逾5％但未達10％的大股東沒有公告，本月即要首次補公告，辜仲諒合計持股8.87％，即落在此區間。據公告，辜仲諒及其關係人總計持股高達17.84億股，占中信金已發行股份總額8.87％，若以14日收盤價36.05元計算，總價值643億元。

中信金6月14日將舉行股東常會，亦揭露前十大股東名單，花旗（台灣）銀託管的新加坡政府投資專戶，以持股3.89％躍居中信金第一大單一股東，第二是宜高投資持股2.38％，富邦人壽落到第三名，新壽掉出前十大，國泰人壽以持股1.37％進入前十。