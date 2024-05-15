藏鏡人全現形 恐掀惡意併購潮

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證交法43條之1的公告門檻從10％降為5％，同時，與他人共同或以他人名義持有的股份都要併計公告，公司「藏鏡人」現形的同時，也讓惡意（非合意）併購難度降低，即可明白大股東真正持股水位，容易發動狙擊，金融業亦可能掀起非合意併購潮。

對此，銀行局副局長童政彰回應，持股逾5％的大股東要公告，不是只有金融業適用，是適用證交法的公開發行公司都一體適用，目的是讓公發公司的資訊更透明，讓公司治理更有效率。

金融業過去常用家族投資公司分散持股，外界不易知道大股東真實的持股水位，但這次新法上路，對於大股東本人、配偶、未成年子女及以他人名義的持股，都要合併公告，如中信金大股東辜仲諒公告的8.87％，即是金管會之前監理的資料，之前並未對外揭露，先前市場傳出有資金或產業有意狙擊中信金，大股東持股揭露後，是否影響金融機構經營權穩定。

市場人士分析，大股東持股5％就揭露，未必就容易引起惡意併購。一來大股東持股資訊本來就不是太機密，想要惡意併購的人有心就可查到，二是大股東所揭露出來的持股，未必就是潛藏的實力，有些表面上與大股東無關的股東，背後實質受益人也許就是大股東派的人馬，或是支持大股東的盟友。

事實上，市場人士反倒認為，辜仲諒持股中信金僅8.87％，算是偏低，一般金控大股東至少要持有10％至20％經營權才較穩固。公司大股東持股偏低會產生許多問題，若面臨系統性風險時，公司需要增資，按比例增資的話，可能不易達成增資目標。

中信金在2016年就曾發生過被惡意併購危機，曾有一方勢力默默吃下中信金7％股權，中信金查覺後大為震驚，還啟動委託書之戰。當時為鞏固經營權，中信金還修公司章程，縮減董事席次、拉高選任董事持股、拉攏外資盟友。