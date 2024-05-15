蔡宏圖：今年經濟三好二變數

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兩大龍頭金控都將趁今年經濟好轉之際，持續壯大。國泰金控董事長蔡宏圖在今年致股東報告中表示，今年經濟三好二變數，三好即預期通膨壓力緩和、主要央行升息潮可能告一段落、新興科技應用商機持續擴展，都可望對經濟帶來正面助益；而各國貨幣政策、地緣政治衝突，對金融市場恐是二大變數。國泰金將透過科技創新及企業永續，持續朝「亞太地區最佳金融機構」邁進。

蔡明興：經濟將恢復動能

富邦金控董事長蔡明興同樣在年報中指出，今年民間企業隨軍公教調薪，將有助民間消費持續穩健成長，各國企業回補庫存，製造業景氣逐步改善，使出口表現明顯好轉，提振民間投資意願，預估台灣經濟將恢復成長動能，唯一變數是海外終端需求復甦情勢。

富邦金已完成國內首宗「金金併」，蔡明興報告中表示，今年仍將「持續評估併購及參股機會」來拓展金融版圖，以成為「亞洲一流金融機構」為主要願景。

國泰金、富邦金都在6月14日召開股東會，今年兩家金控也都會在股東會中請股東授權長期募資案，國泰金及富邦金都是各爭取15億股的額度，依14日收盤價，富邦金71.2元，國泰金收在54.3元，都有700～1,000億元的募資額度，除了支應金控業務成長需求，亦隨時可作為併購子彈。

蔡宏圖說，2023年主要經濟體緊縮貨幣政策效應發酵，國際地緣政治風險持續，全球經濟成長動能趨緩，在國泰金全體員工努力下，合併稅後盈餘515.1億元，每股盈餘3.24元，子公司國泰世華銀行、國泰投信獲利續創歷史新高。

蔡明興表示，2023年全球政經情勢多變，資本市場震盪，富邦金全年稅後淨利660.2億元，每股稅後盈餘4.8元，連15年蟬聯金控每股獲利王。今年將在兼顧風險管理與穩健業務成長下，展現永續競爭力。