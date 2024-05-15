和碩拚車用 再找老戰友NXP

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和碩近期在車用市場布局 ●和碩共同執行長鄭光志。圖／王德為

不讓鴻海專美於前，代工雙強繼在iPhone市場抓對廝殺外，戰火也跟進擴及到電動車市場。和碩繼今年初宣布增資墨西哥廠7,500萬美元（折合新台幣24億元），持續加碼電動車業務後，14日又與恩智浦半導體（NXP）共同宣布啟用位於和碩聯合科技企業總部的聯合實驗室，象徵雙方在未來車輛開發的策略合作邁向全新里程，並加速和碩在軟體定義汽車領域的發展。

根據市調機構Spherical Insights LLP預測，全球汽車產業規模將從2023年的3兆5,646.7億美元，成長至2033年的6兆8,614.5億美元，年複合成長率（CAGR）高達6.77％。

和碩共同執行長鄭光志指出，疫情期間全球乘用車銷量曾經一年跌至7,000～8,000萬台，原本市場預期2020、2021年間可突破1億台，目前看起來時程雖往後，但汽車產業前景仍佳。若用1億台產值估算，汽車產業至少具備2兆美元的經濟實力，加上如售後服務、保險等附加價值，目前估計2033年將有接近6兆美元的商機，這對台灣電子產業而言是一大機會，也是和碩的機會。

為此，和碩進一步與恩智浦合作成立聯合實驗室。和碩指出，目前軟體正在改變車輛的架構、設計、製造和體驗，這種轉變需要各種利益相關者間的密切合作，而聯合實驗室即是透過攜手合作加速汽車應用發展。

據悉，和碩將運用恩智浦全方位電氣化產品組合與跨車輛系統解決方案，如旗下最新的智慧座艙解決方案即採用恩智浦i.MX應用處理器系列。

鄭光志透露，過去在消費、IoT、運算等產品，都跟恩智浦有很好的合作，而和碩設計能力也是從過往消費性電子與通訊產品代工累積而來；這次與恩智浦成立聯合實驗室，代表產業鏈要跟上下游有更密切的合作，才能有更好的位置取得生意。至於智慧座艙方面，歐系、美系或是新創汽車公司，都是公司努力的目標，預計下半年會有好消息。

針對現在歐美各國欲設立貿易壁壘防堵中國車廠，鄭光志認為，區域競爭愈加激烈，加上汽車產業是歐美日等國產業龍頭，因此會加深產業保護的疑慮。不過這對介於各種勢力間的台灣來說，反而是好機會，雖然也會因此加大全球布局挑戰，像是人才培養、在地化深耕等；而和碩過去20年在全球都有布局，可以隨時因應客戶需求，快速調整產能。