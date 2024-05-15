台指期仙人指路 率先突破21,000

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520行情衝鋒、AI法說會行情點火，與航運族群續航大漲的三力助攻，在三大法人同步買超推升下，台股14日上漲128點收20,985點，與盤中最高20,994點，雙雙再刷歷史新高峰，具有價格發現功能的台指期更率先突破21,000點、上漲132點收21,013點表態，為520新總統就職提前慶祝。

彙整萬寶投顧董事長朱成志、富邦投顧董事長蕭乾祥等名師的看法，14日除了航運股續航、台積電上漲6元收825元與歷史高點僅1元之差帶動大盤刷新高，以及華碩啟動法說會AI伺服器業績報喜利多，以漲停512元吸引市場關注，520政策概念股開始發動，生技族群表現不俗、軍工股更有多檔飆漲停，如亞航、龍德造船、保勝光學等，雷虎、漢翔也漲逾半根，重電指標股華城反彈逾2％止穩，落後補漲的IC設計族群在指數創高之際也資金回流。

值得注意的是，台指期收盤時以21,013點作收，對於加權指數也將站上21,000點，頗有仙人指路的味道；成交量也因航運股當沖熱而增至4,766億元，為4月23日以來最多，集中市場當沖比更上升到42.26％，為2023年11月2日以來最高。

資深期貨分析師張林忠、玉山投顧期貨分析師江仲康均表示，15日逢台指期結算日，可以偏多看待，因外資14日空單大減4,473口至10,044口，空單水位仍不低，但配合現貨市場來看，外資擴大買超219.21億元並連三買544億元、整體5月也買超632億元，研判在台指期的空單為避險性質，美股從季線反彈也使外資疑慮大降，樂觀看待台股行情。

內資法人籌碼動向上，投信14日也擴大買超至47.84億元，連22買共786億元；自營商也同步翻多買超20.95億元；而內資的翻多也同步帶動櫃買指數終止連五黑K收紅。