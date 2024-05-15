法圓桌會議 黃崇仁倡台法AI合作

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「France's leadership in AI and Quantum」圓桌會議重點

半導體為全球已開發國家的戰略物資，並積極進行產業自主化，繼美、日、印及德國有意興建晶圓廠，法國也全力發展AI先進科技，力積電董事長黃崇仁13日參加由法國總統馬克宏主持的「France’s leadership in AI and Quantum」圓桌會議，向馬克宏建言，效法美國善用台灣強大半導體及IT產業平台，合作強化法國自主創新的未來科技實力。

力積電董事長黃崇仁13日應邀前往巴黎，參加由法國總統馬克宏主持的圓桌會議。這項由法國經濟財政部長Bruno LE MAIRE引言的高峰會議，包含ASML執行長Christophe FOUQUET以及IBM、亞馬遜、IQM、ACCENTURE、MISTRAL AI等歐美科技企業高層，還有沙烏地阿拉伯、阿聯酋等主權基金主管共十位國際財經業界領袖，一起出席圓桌會議與法國政府高層共商未來趨勢。黃崇仁是東亞地區唯一受邀與會的企業代表。

黃崇仁表示，在高科技產業發展的過程中，IBM、微軟、Google、蘋果、英特爾、AMD和輝達等美國科技公司，一直借重台灣高效率的IT製造平台推動全球營運，台灣也是這些美商重要的技術支援基地。

黃崇仁也強調，輝達執行長黃仁勳近年就曾多次來台尋求台灣半導體產業的技術、製造支援，如果法國也能善用台灣已經建立的平台優勢和營運經驗，勢必能在技術、成本與服務等層面獲得合作共贏的效益。

市場法人指出，全球發展半導體自主的風潮下，力積電獨創Fab IP，以該公司長期以來累積的建廠經驗及晶圓代工技術，協助建置晶圓廠，並以授權金為主要收入，目前除了多個國家陸續接觸中之外，黃崇仁積極遠赴法國，未來能否就此打開歐洲市場值得觀察。