遭空襲！ 群聯潘健成滅火：不打低價戰

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

群聯10日召開法說會後，股價遭空軍襲擊，連二日股價合計重挫15.6％，市值蒸發221億元。群聯執行長潘健成14日主動說明兩點，一是群聯不會跟進大陸模組廠在4～5月低價倒貨之舉；二是群聯的庫存品質好，賣的是「價值」，不是「價格」。

潘健成出席該公司舉辦的aiDAPTIV+平台GenAI開發者大會，他在接受記者採訪時指出，澄清近期市場傳出的大陸廠商倒貨之說。

潘健成強調，他在法說會中談到庫存問題，主動提及目前系統大廠備有很多庫存，3～4月不需要再備貨，但按照以往經驗，在6月Computex電腦展之後，系統廠商將開始接單出貨，庫存水位隨即會下降。

潘健成說，在4～5月這個節骨眼，2023年虧損，2024年第一季賺錢的大陸模組廠商，眼見消費性產品需求，因淡季效應而趨緩，而大陸存儲模組產品種類有限，屬淺碟市場，為了衝刺業績，不惜殺價出售。

潘健成說，大陸廠商這種無底線的作法，隨著NAND顆粒越買越貴，一旦低價庫存銷售完了，他斷言，大陸模組廠在第三季保證賠錢。

群聯此時面臨的決擇是要不要跟進？潘健成的答案是「不跟」，他所持的理由有二：一是群聯截至第一季為止，手上有301億元的庫存，這些是好品質（Good quality）的庫存。

雖然大陸廠商的作法，可能會一顆臭雞蛋，影響全市場價格，但群聯不要浪費子彈， 群聯的產品有高附加價值，例如aiDAPTIV+，可以幫助客戶翻倍產品售價，促進AI應用落地普及化，因此，群聯賣的是「價值」，不是「價格」。

其次是三星、SK海力士、鎧俠等原廠也不想要降價求售，潘健成說：「現在是麵粉比麵條貴。」群聯不會以NAND價格上漲，賺取差價為主要業績動能，因為這是貿易商的作法。