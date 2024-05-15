經濟部長王美花：能源多元化或許是必要的

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蔡政府再生能源發電占比

王美花小檔案

經濟部長王美花接受本報專訪指出，RE100廠商在2030年之前急需綠電，台灣的再生能源勢必要快速開發，否則趕不上企業需求。她透露，經濟部希望邀集泛官股作為仲介者，賣綠電給中型企業，協助開發商解決購售電問題。針對核能爭議，王美花直言，大家可以理性坐下來討論各式各樣不同能源及國際淨零的需求，「能源多元化或許是必要的。」

至於離岸風電3-1及3-2期遭逢成本高漲的開發困境，王美花說，政府秉公平原則通案性解決業者問題。惟市場傳出有開發商擬更改3-2期標案內容，王美花定調表示，正在招標審查中的案件，任何變動都是犯大忌、不適宜的。

520交棒之前，王美花針對綠電需求，風電困境，能源多元化等議題，侃侃而談。她指出，經濟部這幾年投入很大心力讓產業減排，國際上談論能源議題，除發展綠能、乾淨能源以外，還有節電。IEA（國際能源總署）點出，「節電是最好的電廠」，節電做越多，就不用去建電廠；IEA和G7也強調，再生能源一定要加速，不只2倍還要3倍，搭配再生能源不穩定特性，G7也說，配套的儲能系統要增加6倍。

王美花強調，台灣發展再生能源有困難，但一定要發展，RE100廠商有台積電、聯電、台達電、華碩等30家，他們的客戶都要求使用綠電，但綠電不包括核電，2030年先使用50％甚至80％，幾個月內增加至100％，目前綠電絕對不夠，還要快速增加，否則不符企業界需求。

至於和碩董事長童子賢日前主張核二、三廠延役，並發展進步型核能機組，王美花說，核電確實不排碳，但大家有不同主張，可以坐下來一起討論「各式各樣」不同能源，以及國際淨零的需求，「多元化能源或許是必要的。」大家可理性討論能源問題，但不要有這麼多政治口水。

離岸風電3-2期不宜變動

此外，離岸風電第三階段區塊開發面臨前所未有困境，王美花很自豪的說，與其他國家比較，台灣政府用很透明化、非常有效率方式，解決各項問題。這幾年遭逢疫情、俄烏戰爭、美國通膨和升息、供應鏈大亂等衝擊，離岸風電成本較疫情前大漲3～4成以上，其中，國產化只是一小部分因素，成本暴漲國際因素遠大於國內因素。

為避免國產化被當成藉口，王美花說，國內供應鏈報價不合理問題，經濟部介入協調，通案檢討解決國內成本上漲因素，且秉持公平、透明原則，與風電協會積極溝通。至於國產化政策，她說，風機在台愈來愈多，增加在地供應鏈對後續在台維運的支撐及效率實有必要，否則對國家安全不利，但遴選過程，讓國產化更有彈性、持續放寬，是政府的政策方向。

另，市場傳言部分業者擬針對審查中標案國產化補分，王美花則表示，風電3-2期已招標正在審查中，對招標中審查要件，絕對不適合變動，一旦變動會影響招標的公平性，開發商做的標案，是作為評分依據，不能送出來之後，評分依據再作修改，「這絕對是一個大忌」。她說，3-1期併網時程已發函展延一年；3-2期併網也會晚一年，政府用公平方式解決通案問題。

擬召集泛公股協助賣綠電

至於簽署CPPA陷入困境，包括資金問題，買電人（offtaker）疑慮等，王美花說，政府將鼓勵國營公司、國營銀行加入，經濟部最近有一個新構想，擬召集泛官股作為中介者，協助賣綠電給不同中型企業，風電量體那麼大，有的企業可能只需要一小部分綠電，若個別去洽商，開發商會很頭痛，政府想方設法在解決問題，讓綠電順利發展。