最愛學習的部長 用招牌笑臉 解決一件件難題

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「最愛學習的部長」，這是經濟部同仁對王美花的評語，和在野黨完全不同的評價。經濟部同仁認為，王美花做事認真，從次長至部長八年來始終如一，遇事不推諉、積極面對、快速解決，遇到不公平或不正確的事，她會大聲說出來，央行理監事會議對升息獨排眾議即是一例。在同仁眼中她是「敢言、敢扛責任」的首長。

王美花是經濟部歷來首位並非出身貿易、商業領域或工業系統的部長，外界批評她不專業，事實上，經濟部同仁封她是「最愛學習的部長」，已經累積非常多專業知識，包含水電供應等細節，都能侃侃而談。平日公務繁忙、時間有限，周六日都可看到她找同仁針對重要議題進行內部討論的身影；而出國一早班機回來，都直接到部裡上班開會，還安慰自己「這是調整時差最好的方式」。

走過世紀疫情、百年大旱、中美貿易戰、俄烏戰爭等國際政經局勢動盪，還有三年前513、517兩次分區限電的震撼教育，她說「這是一段很特別的人生歷程」。經濟部掌管業務「從晶圓廠管到菜市場」，大到國家戰略，小至一般庶民需求，都要負責。王美花掛著瞇瞇眼的招牌笑臉，舉重若輕迎接各項挑戰，不疾不徐應對國會諸公咄咄逼人，但她很高興和同仁並肩，解決一件又一件難題，建立革命情感。

在野黨譏諷她「只會修法的部長」，儘管業務龐雜，王美花八年來，完成16年大翻修的公司法、棘手的礦業法，還有再生能源法，工廠輔導法，中小企業發展條例，及產創條例等，無役不與，她利用晚上時間，和同仁細膩的就每一條文到立法理由進行研究，她在乎的是別人看不見的立法品質。

建立半導體更完整供應鏈及生態系，解決「一條水管救全世界晶片」的供水韌性，還有鼓勵台商回台投資，這三件政策是她感到最滿意的政績。而因應國際變動的挑戰、中國大陸產能過剩、能源議題，王美花說，還有待一棒接一棒完成。

「向上扛住壓力，向下力挺屬下」，經濟部同仁這麼形容她。近來台南光電弊案績優同仁為企業解決問題，反被起訴，她擔憂打擊經濟部服務企業士氣，不捨之情溢於言表。從公務生涯畢業後，將華麗轉職至金控業，王美花笑說，這是43年來頭一遭到民間工作，希望換個角度，繼續協助產業發展。