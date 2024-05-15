談放行台積電海外投資 先進製程技術 首發在台灣

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護國神山台積電陸續到美國、日本、德國設廠布局，經長王美花表示，政府以國家安全、國家利益，產業發展等考量，作為放行台積電赴海外投資布局最高準則，但台灣會是每一代先進製程技術首發之地。而台積電赴美國投資是因美國市場占台積電逾6成營收，且最先進製程主要客戶都在美國，建廠進度雖比日本慢，但不能說是失敗。

王美花表示，台積電在竹科設立全球唯一研發中心，半導體製造要不斷突破技術，必須和研究發展（R&D）緊密在一起，最先進研發技術一定持續在台落地，雖然台積電赴海外布局，但國內投資力道會高於海外，且台灣會作為主要的生產重鎮和研發中心。

她指出，台積電在美國股市的市值，已是前十大公司且是製造業，最先進的國家尤其在乎晶片的供應，疫情期間各國發現半導體是各項先進技術的重要關鍵技術。而台積電是代工製造，必須與不同客戶密切合作，台積電赴海外投資的國際布局，一定要考慮客戶的需求及市場的需要，這是最重要的策略關鍵。

台積電技術突破以後，先進製程需要在台灣擴廠，王美花說，政府都會用最有效率的方式協助水、電及土地等需求，因為這樣的效率，讓台積電不會因為在其他國家設廠，而降低在台灣的重要地位，這也是政府的策略。

她進一步說，台積電在美國亞歷桑那州設廠，因缺乏人才、勞工等問題，建廠有些延宕，不如日本熊本廠快速，但不同國家有不同情境，不能說美國投資設廠是失敗的，台積電去美國，主因美國市場占台積電逾6成營收，且最先進製程主要客戶都在美國，面對激烈市場競爭與客戶合作需求，台積電著眼長遠發展策略，在美國尋求更多市場機會。

赴海外投資面臨相對台灣更高建廠與營運成本，惟美國提供晶片法案補助等誘因。王美花強調，不論人才、生態系或政府效率，台灣都是最大利基所在，但因市場需要到不同國家設廠，一定會面臨不同挑戰，對台積電這家國際級公司來說，如何管理不同國家的工廠，也是必要學習之路。