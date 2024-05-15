看亞太運籌中心規劃 可複製應材在台模式

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

準總統賴清德日前向工總承諾，將請行政院規劃亞太運籌中心。對此，經長王美花表示，美國半導體設備大廠應材公司，需自中國大陸進口未開放進口零組件在物流中心發貨配送，經財經兩部會研商放寬申請程序的簡化，應材終於放心選擇落地台灣設立發貨中心，此一模式可考慮複製到亞太運籌中心。

王美花表示，美商輝達（NVIDIA）及美商超微半導體（AMD）都在台灣設立物流中心，主因台灣供應鏈最齊全，如果跨國科技大廠連最後一哩路的物流中心都設在台灣，勢必會強化產業生態系的建立，例如原本封裝或測試可能找別的國家做，但當物流中心設在台灣，所有產業鏈就會一起在台灣完成。

王美花說，要設立運籌中心，關鍵要讓國際知道聚焦產業及配套措施是什麼。過去曾提過要金流的方便性，反反覆覆討論很多次，但是金流的方便性，伴隨是金流的安全性問題，這是台灣獨特的問題，很多配套都要再慎重思考；另一個問題就是關稅。

她舉美商應材在台灣設立發貨中心為例，應材有很多零組件想在海外設立發貨中心，選擇幾個國家評估，台灣是其最大客戶之一因此列入考慮，但發現台灣有個問題需要克服，即零組件中有更小零件要從大陸進口，但台灣對大陸進口物品管理非常複雜。

王美花說，台灣物流中心對大陸進口零組件內銷、外銷有不同管理規定，若零件進口是要內銷，一進口就要申請許可，外銷就不需要。但如果要外銷的零組件臨時要供應國內需求，因為沒有在進口時申請許可，就無法供應國內，影響發貨中心的作業彈性及發貨功能。

經濟部就和財政部海關協商，應材發貨中心設在物流中心裡面，從大陸進口未開放零件可先不用申請許可，但進口後要供國內半導體業者使用，經過申請及審核程序，就可以供應。

應材的重點不在課稅，王美花說，台灣對大陸進口物品有特殊要求，申請程序複雜化，對應材來說，光是行政流程放寬簡化，對它的效益就非常大。現在自由貿易港區已經非常順暢，唯一碰到的問題就是自中國大陸進口物品的問題。如果未來亞太運籌中心有更大的需求，也有很大的效益，就有應材的模式可供複製。