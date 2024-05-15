EPS飆8.14元 受惠紅海危機 長榮首季暴賺

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長榮受惠紅海危機、歐美經濟復甦等利多，價量齊揚，第一季合併營收886.39億元，年增32.64％，稅後純益173.82億元，季增427.84％（約4.27倍），年增244.70％（約年增2.45倍），每股稅後純益（EPS）為8.14元，每股淨值暴升至221.61元。

第一季受地緣政治的持續性影響，歐地線繞航好望角、加上巴拿馬運河水位等因素影響整體船隊調度與實質艙位供給，另一方面，受惠歐美經濟逐步復甦，貨載量亦同步增加，進而推升運價並帶動長榮第一季合併營收及獲利表現。

長榮第一季稅後純益年增2.45倍，季增4.27倍，營運恢復動能，其中毛利率21. 38％，比上一季增加8.6個百分點，EBITDA利潤率為35.8％，比上一季增加11.28個百分點，第一季底現金及約當現金達1,735億元，比上一季增加33億元，特別是每股淨值從上一季每股207元，大躍進至221.61元，以14日收盤價215元計算，股價淨值比為0.97倍。

長榮近季度營運概況

長榮4月合併營收318.14億元、月增約6％、年增約42％，連續三個月營收維持在300億元之上，前四月營收1,204.52億元，年增約35％。由於大陸五一長假後運價、運量飆漲，再加上美國線換約價格大幅調漲的貢獻，長榮5月合併營收將有望往350億元邁進。

長榮運力排名全球第七大，新造船居前三名，未來四年的平均運力增長率達5％以上，從今（2024）年的175萬TEU，到2025年186萬TEU，2026年192萬TEU，2027年運力將達200萬TEU。

長榮除了造船進行汰舊換新外，配合新增運力及未來的航線規劃，投資碼頭及增加碼頭的設備，提升營運效率，新投資的有高雄七櫃、新加坡、埃及Abu Oir、歐洲鹿特丹、美西港口及巴拿馬Colon等。