產業界：供應鏈重組不可逆

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美國對中國推出新關稅措施，引起台灣產業界高度重視。包括工總在內的產業人士14日直言，最關心台灣的核心產業半導體受到的影響，很難避免波及其產業上、中、下游業的製程、供應，與市場布局，供應鏈重組是不可逆的，尤其不宜低估大陸在半導體產業發展的決心、實力還有市場，而台灣的競爭優勢則是結合全球資源，持續維持領先的地位。

工總表示，台灣半導體產業的先進製程都在台灣，但仍有不少半導體相關產業與廠商是在大陸投資、生產製造，美對中課新關稅措施，恐難避免會波及我半導體產業上、中、下游業的製程、供應與市場布局。

工總指出，美國的這一波新動作，究竟會對台灣相關產業造成多大的衝擊與效應，可能還需要再觀察，但提醒政府，應多關切在陸投資的相關廠商並提供必要的協助。

國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸則表示，全世界基本上就形成兩個產業的供應鏈，其實不光是台灣，全球都面臨同樣的挑戰，供應鏈重組是一個不可逆的狀況，除了大陸市場跟全世界脫鉤外，另外一個就是區域多元化問題。

曹世綸說，在供應鏈在地化跟韌性的過程中，全世界主要市場跟國家都有半導體供應鏈，台灣與其把這個市場份額讓給競爭國家跟對手，不如去正面擁抱，讓各國半導體發展的過程中，都有台灣產業去做協助，把台灣的DNA放在全世界半導體基礎建設當中。

曹世綸說，絕對不能低估大陸在半導體產業發展的一個決心跟實力還有市場，而根據SEMI的統計，大陸在成熟製程投資上，還是扮演一席之地，主因為有廣大內需市場支撐其產業發展。

宏碁集團創辦人、台北市電腦公會榮譽理事長施振榮也認為，先進半導體製程，累積的能量要很強、投資的金額要很大，但是比較成熟的半導體製程，實際上大陸也有一些能量，且扮演一個很重要的角色，至於先進技術恐怕還要花很長的時間才可以累積，台灣如果要扮演世界最領先的角色，就要跟世界各個國家都能當朋友，大家一起來合作。