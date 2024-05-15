電動車重稅 需留意歐是否跟進

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美對中新關稅措施，牛津經濟研究院以模型推估，將會使美國PCE指數年增0.01個百分點，即1個bp（基點），對GDP不會產生拖累，對貨幣政策也沒有影響，估計美國聯準會（Fed）不會因此小題大做，但先決條件是：大陸方面沒有做出重大報復行動，且美國沒有要求西方盟友、重要貿易夥伴一起跟進，任何假設情況出現顯著改變，就要在模型中重新推估。機構人士認為，中國電動車出口到美國市場的比重小，此舉形式大於內容，然要留意此舉或會對歐洲產生影響，恐起而仿效對中國電動車徵收高額關稅。

摩根士丹利分析師指出，儘管美國對中國電動車徵收100％的關稅看似激進，但將刺激中國車廠加快將生產基地轉移，擴大海外投資，並尋求合作夥伴，以應對西方日益加劇的保護主義。

野村證券則表示，有關產品只占中國對美國出口總額的5.9％，占中國出口總額不足1％。但因歐盟及英國占中國電動車出口量達40％，若未來歐洲仿傚美國，對中國電動車徵收高額懲罰性關稅，中國業界將面臨更大壓力。

中國海關2023年統計數據顯示，中國電動車及燃油車整體出口至歐洲比重為28.18％，美國只占3.25％；若只計算電動車的話，歐洲出口比重將高達50.27％，美國只占0.97％。

牛津指出，目前中美的政治氛圍，有利於中國大陸不要回應美國此舉，避免重蹈2018年的覆轍，加上大陸經濟現在比貿易戰期間更疲弱，一旦與美國的貿易緊張局勢升級，將損害大陸經濟目前唯一表現良好的出口。

牛津團隊指出，「關稅的政治意義通常大於經濟意義」，反而要關注的是透過關稅衝擊的拉動，會帶來貿易壁壘上升的影響，以及對股票價格、通膨、企業和消費者信心，投入成本等的相關影響。因此模型將同時推算會對美國貨幣政策的可能影響。值得注意的是，牛津經濟研究院推估模型中，把鋼鐵和鋁產品關稅稅率提高2倍，電動車的關稅稅率提高4倍，顯然美國官方的行動比國際智庫的預估，來的低一些。

此外，牛津研究團隊在沙盤推演過程，把大陸301關稅鋼鋁產品進口總額和中國電動汽車進口總額相加，並根據這些商品占美國進口總額比例來校準關稅稅率的增幅，試圖把關稅影響程度拉到最高的「0.7個百分點」。實際上，該團隊最後得出，美國的有效關稅稅率，僅會因此增加0.1個百分點。