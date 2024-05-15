護國綠能難產 下游供應鏈沒飯吃

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行政院長陳建仁5月7日視察海洋風電強調，科技產業的「護國神山」需要「護國綠能」來支持，未來科技發展才會愈來愈好。然近期離岸風電第三階段區塊開發卻吵得沸沸揚揚，先是3-1獲配廠商集體向政府強調，風場成本飆升、融資困難與國產化挑戰，導致專案難以執行；後有3-2選商期間原本應嚴格保密的審查流程，卻頻頻走漏消息，甚至連審查過程都被單一媒體獨家披露，經濟部在周末趕緊發新聞稿澄清。

區塊開發遭遇挑戰的同時，潛力場址風場則持續有好消息傳出。海龍離岸風電計畫上周宣布完成海上變電站水下基礎安裝，進度多舛的允能雲林離岸風電計畫近日也宣布風機安裝船抵台。

此外，沃旭能源更是在兩周前舉辦典禮慶祝大彰化一期離岸風場完工。沃旭能源並表示：下一個大彰化二期進度也一切順利，可望在2025年底前完工。該風場總裝置容量達920 MW，未來20年的電力已全由台積電承購。

大自然能源電業總經理簡銘賢認為，市場廣傳沃旭大彰化二期CPPA價格相較於現在低非常多，推測其原因除沃旭本來在風場建置就有豐富的經驗外，且大彰化二期也無國產化義務的綜合效益所致。「雖然不能確定所有細節，但在所有建置成本均大幅調漲情況下，這張CPPA的商務條件，恐怕後無來者」。

區塊開發能否延續潛力場址榮景和行情，挑戰已浮現。根據區塊開發3-1及3-2規則，國產化比重成為唯一評選標準。有離岸風電從業人員透露：大家都心知肚明「先承諾高分、得標後再喬」，政府大概也不會管。

因此，開發商將負擔更高的國產採購成本，或者直接將國產化罰則列在建造成本中向董事會呈報，國產化政策能否轉化成訂單不得而知，但最終都須寄望簽下更高價的CPPA來增加風場營收。不過，企業買家對3-1期的綠電價格感到卻步，遲遲不肯簽署CPPA。而風場無法獲得明確收益，又難以跟銀行融資。

有地方廠商向記者坦言：近期有跟立委陳情表示「現在就像是在鬼打牆」。整個3-1專案進度幾乎停滯不前，經濟部乾脆通案將3-1併網年度延展一年。「很多下游供應鏈已經在喊快沒飯吃了」。另經記者向一位科技業高層查證，其僅低調表示：會在拜會郭部長時說明目前困境，希望不要再重蹈覆轍。「大家表達的動作要大、要快，否則2026以後會有一段不穩定的綠電空窗期」。