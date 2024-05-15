前往主要內容
工商時報LOGO

陽明4月每股賺0.84元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股人氣王陽明海運爆量漲多，遭列注意股，14日公告4月財報，自結稅後純益29.77億元、年增91.63％，每股稅後純益0.84元，單月賺贏去年第二與第三季；累計前四月大賺123.56億元，是去年全年獲利的1.59倍，EPS達3.53元。

前一日公告4月財報的萬海航運，自結稅後純益23.53億元、年增10.5倍，EPS也是0.84元，意外上演航海王尬業績好戲。

陽明14日盤中一度觸及漲停，終場上漲7.05％、收71.3元，成交量爆出48萬張，蟬聯台股之冠。最近6個營業日累積收盤價漲幅達35.66％，且14日成交量為最近60個營業日日平均成交量之8.14倍，週轉率為13.91％。

陽明繼首季賺贏去年全年，4月合併營收149.44億元、年增35.33％，自結稅後純益29.77億元，每股稅後純益0.84元，單月賺贏去年第二、三季；累計前四月賺123.56億元，是去年全年獲利的1.59倍，EPS為3.53元。

貨櫃航運股成為台股最受「注意」族群，陸續被證交所要求提前公告4月財報，令市場驚喜，按4月底歐美航線運價走揚、貨量回溫，5月運價連漲兩回，歐洲線滿艙到6月中，美國線6月初訂艙也不錯，法人估，主營歐美線的陽明5月財報有看頭，第二季獲利將明顯優於第一季。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 財報太亮眼！「這檔」獲利狂飆70倍 法人最新看法曝光

  2. 陸殺價搶單太狠了！比亞迪吃下15億大餅 歐洲老字號車企破產

  3. 上市線纜業 首季獲利報喜

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。