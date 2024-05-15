歐美海運線 半月漲千美元

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海運歐美航線5月底滿艙，加上面臨缺艙危機，讓航商有底氣5月運價連漲兩回，每半個月皆喊漲約1,000美元起跳，業界對重現疫情期間「疫」級漲速議論紛紛。繼歐洲線5月中漲價成功，美國線14日也宣告漲足，貨代業者表示，歐美貨量回溫，目前美國線艙位已滿到5月底，歐洲線艙位滿到6月初。

除基本運價瘋漲，市場傳出，陽明等航商喊出5月下半月美國線加價購，加價行情約1,000美元，以取得優先裝船的艙位；長榮歐洲線除了15日喊漲約1,000美元，也通知貨代業22日再漲約600美元。

另外，海運巨頭MSC將疫情期間實施鑽石級保證艙位運價重新推出，喊出美西每40呎櫃8,000美元、美東1萬美元，5月生效。對此，部分貨代業者認為，這個「疫級天價」遠高於現貨市場行情，恐怕有行無市，除非貨量大到無法紓解才會接受這種天價。

對於航商瘋漲運價，船貨業界開始熱烈討論疫情期間高運價是否再現，若看基本面，根據美國NRF預測，美國進口量5、6、7、8月分別年增5.5％、10.7％、5.5％、7.1％，優於預期；根據貨代業觀察，歐洲線貨量也開始回溫。

貨代業者解讀，近期貨量優於預期，除了補庫存，地緣政治緊張等不確定因素，迫使客戶增加安全存量，並提前出貨。

這波漲勢，雖受紅海危機影響大需要更多運力投入，還有船公司經控艙助漲，若運價繼續漲下去，反映到終端價，開始影響消費者購買力，業界人士擔憂將會有訂單減少的疑慮，不容小覷。