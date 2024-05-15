Uber砸9.5億美元併購foodpanda 估2025上半完成交易

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

外送市場震撼彈，Uber於14日宣布，將砸9.5億美元併購Delivery Hero旗下的foodpanda台灣外送事業，此併購案將兩大外送業者的外送員和消費者整合至單一平台，欲藉此創造巨大價值，這也是台灣大型的國際併購案之一，凸顯出台灣對於企業和投資者的吸引力。

根據外媒報導，Uber和Delivery Hero SE已簽署協議，由Uber以9.5億美元現金併購Delivery Hero旗下的foodpanda台灣外送事業。此併購案尚須主管機關核准，及符合其他的成交條件，預計於2025上半年完成交易。此外，兩家公司也簽訂協議，由Uber購買Delivery Hero價值3億美元的新發行普通股。

外媒指出，Delivery Hero執行長暨共同創辦人Niklas Ostberg表示，為打造一個引領世界的服務，foodpanda需要將資源集中在全球其他市場，在那些foodpanda認為可以為消費者、合作夥伴和外送夥伴做出最大貢獻的市場。

Uber全球外送事業資深副總裁Pierre-Dimitri Gore-Coty表示，台灣是一個競爭激烈的市場，美食外送平台迄今還只占台灣整體美食外送版圖的一小部分。Uber Eats能有機會在未來幾年為台灣帶來更好的便利服務和更高的價值。

Uber Eats 小檔案

對於併購案，Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，這對Uber Eats來說是一個令人振奮的時刻，也象徵Uber持續深耕台灣及所有服務的地方的承諾。若併購案能獲准並完成交易，整合的單一平台將能讓Uber Eats為消費者提供更廣泛的餐飲和日用品選擇及最好的價格，為餐廳和商家提供更多的訂單需求，為外送合作夥伴提供更多的接單機會。

一旦此併購案完成交易，這將會是台灣有史以來除科技產業以外的大型國際併購案之一；Uber決定大幅增加對台灣投資的舉措，正是對台灣具有讓國際企業及投資人持續長期投資的吸引力，投下了堅定的信任票。

foodpanda發出聲明指出，併購案在主管機關審查完成前，foodpanda的各項服務皆維持不變。

推薦閱讀 Uber Eats併foodpanda 恐須升格電支業