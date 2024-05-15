Uber Eats一家獨大？公平會四原則審核

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

兩大外送平台將合併，公平會14日表示，目前還沒有收到結合申請案，但因屬外送兩大龍頭結合案，未來將會從市場集中度、結合後併購方訂價能力、合併案協同效果，例如聯合行為，及市場效益等四大原則審核，並在避免限制競爭下審慎處理。

兩家公司屬於水平結合，且Uber Eats、foodpanda各自市占率、營業額都頗高，公平會指出，首先會關注結合後的市場集中度增加多少，且會是審核重點。

二是觀察結合後的單方效果，存續公司，也就是併購方的漲價能力會不會因此提高。如果結合後，公司握有更大市場力，對於餐廳的議價能力、談判能力更高，可以自行訂定對餐廳及消費者決定價格，是否造成獨大不利效果。

三是觀察結合後的協同效果，兩大結合後，在市場上也就少掉一個競爭業者，未來外送平台業者間是否更容易採取一致性的行為，例如聯合訂價或不競爭協議等狀況發生可能性有多高。

最後觀察併購案結合後，是否會帶來的正面效益，也是公平會關注的重點。

公平會說，任何合併案，在結合後都應該可以降低成本，並有利於服務品質的提高，這是各界期待的正面效應，但也不能排除濫用市場力的可能性，且在缺少競爭壓力下，出現降低服務品質，對餐廳或消費者實施不公平競爭等的負面效益，因此需要在正面與負面效益間進行平衡效益的判斷，再做最後審核決定，因此，一定會在避免限制競爭下審慎處理。