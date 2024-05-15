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Uber Eats併foodpanda 恐須升格電支業

圖／王德為
圖／王德為

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Uber Eats將併購foodpanda，兩家先前已被金管會列為升格電子支付的「觀察名單」，合併後代理收付日均餘額恐超過門檻，屆時就必須強制升格為電子支付業，銀行局14日表示，依規定只要代理收付日均餘額超過20億元，須在六個月內申請電子支付執照，不會因併購給予「緩衝期」。

去年12月才剛與foodpanda合作推出聯名卡的中信銀行表示，目前與foodpanda業務往來合作不受影響，現階段卡友權益亦不受影響，因交易協議尚須等候公平會等主管機關審核，在此之前，所有信用卡權益未改變。

今年初銀行局調查去年第三方支付日均數據，沒有任何一家超過門檻。但有七家第三方支付代理收付日均餘額在10億元以上、20億元之下，其中就有富胖達（foodpanda）、優食台灣（Ubereats）。

Uber Eats及foodpanda去年代理收付日均餘額均逾10億元，一旦合併可就超過20億元大關，依法一定要申請電支執照。銀行局官員表示，若2025年Uber Eats及foodpanda合併，查核2024年的數據是超過20億元門檻，就要來申請電支執照，不會因為併購給予展延或緩衝期。

舉例來說，假設Uber Eats及foodpanda在2025年6月合併，核算日均餘額就會是5月31日前Uber Eats的日均代理收付餘額，加上6月1日後到2024年底、已併入foodpanda後的Uber Eats日均代理收付餘額，來核算是否超過20億元，如果超過20億元，就要提出申請電子支付執照。

金管會每年首季都會啟動第三方支付日均餘額調查，依照現行金管會規定，第三方支付業者若日均代收付餘額超過20億元，將會「升格」為電子支付業，納入金管會監管，業務可擴展到儲值、轉帳功能，但監理成本也會提高。

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