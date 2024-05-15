淨零策略顧問 打造產業永續未來

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文／工業技術與資訊

「客戶要求提出碳足跡報告，怎麼取得認證？」「產品碳排高，怎麼改善？」「減碳需投資設備，錢哪裡來？」永續當道，淨零排放（Net Zero）是全球趨勢，面對龐雜又專業的資訊，臺灣不知該如何著手進行，也缺乏相關專業人才。而不同產業別，減碳的重點也有所不同，無法一體適用，種種疑問都讓企業感到無所適從，亟需專業顧問團隊提供諮詢協助。

目前全球已有130多個國家提出「2050淨零排放」的宣示與行動，國際大廠也帶領供應鏈減碳。我國政府於2022年公布「臺灣2050淨零排放路徑」，正式宣告邁向淨零時代。而臺灣的產業在面臨淨零時代，總是遇到許多問題，像是「淨零轉型項目這麼多，我該從哪一步著手？」「老舊設備才剛汰換，又有能效更好的產品，還要再更換嗎？」為協助企業達成淨零轉型的目標，解答企業應對淨零林林總總的疑問，工研院也提供企業從規劃、方案、商機到認證的完整策略顧問服務，為產業擘畫淨零時代的競爭力。

■淨零轉型，策略、資源與人才都是挑戰

工研院產業科技國際策略發展所所長林昭憲表示，企業在執行淨零轉型的過程中，容易遇到策略不明、資源限制及人才匱乏三大挑戰，「策略顧問在其中扮演引導者、支持者及協調者的角色，協助企業面對挑戰。」因此，工研院也打造一站式解決方案，建立「GREEN」分析架構，協助企業邁向淨零永續策略顧問服務，整合專業技術與前瞻性觀點，提供企業趨勢分析、標竿研究、技術布局、情境評估、內外部資源整合，以及發展淨零轉型策略藍圖。

相較於一般淨零顧問服務，工研院的淨零永續策略顧問最大特色，在於提供從策略顧問到實務應用的「一站式解決方案」，從策略顧問、產業分析、技術應用、教育訓練、查證服務、碳排放估算、淨零專利服務等，全面網羅產業邁向淨零的必備關鍵，為企業策劃短、中、長期的全方位淨零轉型策略。

林昭憲表示，當企業來尋求工研院的顧問服務時，會從「客戶目標與需求澄清」、「淨零轉型意願和能力評估」，以及「強調長期性和綜合性」三個步驟，先幫助企業釐清淨零轉型的目的與能力，並採用「GREEN」分析架構：蒐集訊息、檢視挑戰、探索策略、參與利益相關者，以及引導實施來評估客戶需求，一步步協助企業建立專屬的淨零策略解決方案。

■企業規模大小有別，淨零劇本也有所不同

就以企業最典型的問題來說，「是否一定要大筆資本支出才有辦法做淨零轉型？」林昭憲表示：「淨零轉型並不是砸錢比賽，而是如何將資金精確投入關鍵項目。」在工研院的策略藍圖指引之下，企業將會知道哪一種解決方案最適合自己，進而將資金投放在關鍵領域，創造更高效益，策略顧問也會幫助企業向政府、銀行爭取淨零轉型相關獎勵補助或者優惠貸款，克服資金層面的挑戰。

因此無論是大型企業、中小企業，或者是非營利組織，工研院提供的淨零永續策略顧問服務都可以為其量身打造專屬方案。如中小企業也有很多輕量級的方案，舉例來說，市面上有愈來愈多「即服務」（XaaS）模式，例如碳排計算分析、能源管理系統等，這些服務以訂閱付費制提供企業使用，若能有效運用，將能降低企業總持有資產與成本，讓資源更加彈性配置。

在淨零轉型的脈絡下，不同的企業適合的淨零劇本也有所不同。一直是淨零模範生的中華電信，在2023年正式加入RE100倡議，承諾於2050年達成淨零排放目標。在工研院的建議之下，投入推動生物多樣性方面的研究，並運用科技達到追蹤效果，攜手供應商鏈伴倡議「永續供應鏈」，應對氣候變遷的挑戰。

在工研院協助之下，臺灣中小企業銀行找出淨零特色──以中小企業為核心的解決方案。以此建立一系列協助中小企業淨零轉型的措施，例如打造「淨零減碳聯合輔導平台」，提供中小企業一站式碳轉型解決方案，並協助中小企業取得綠色轉型所需資金，辦理綠能永續、機器設備升級等專案貸款融資。

臺灣經濟產業以外銷出口為主，與國際市場連動密切，美國和歐盟也將在2024年實施碳關稅，臺灣企業必須加緊淨零轉型的腳步，與世界接軌。工研院淨零永續策略顧問服務將協助企業找出淨零亮點特色，擘畫轉型藍圖，協助企業將錢花在刀口上，以穩健的腳步邁向永續未來。