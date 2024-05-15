路透調查 美最快9月降息

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美10年公債殖利率走勢

路透社最新訪調顯示，絕大多數經濟學家預期美國聯準會（Fed）今年將調降利率兩次，最快9月開始降息。此外，多數經濟學家連續第二個月調升美國2024年通膨預期。

由於市場降息預期回溫，美國10年期公債殖利率14日盤中小跌不到1個基點至4.4747％，逼近一個月低點，過去13個交易日以來有10天走跌。2年期公債殖利率下跌逾1個基點至4.84％。殖利率與價格呈反向走勢。

路透社5月7～13日針對108名經濟學家進行調查後發現，有70人、近三分之二的受訪者預測，Fed 9月例會將把利率調降1碼至5～5.25％區間，此比重高於4月調查時的五成。

其中僅11人預估7月會議開始降息，沒人預測6月降息，兩者低於4月調查的26人與4人。

儘管Fed官員已向市場保證下一步行動將是降息，但在打擊通膨進展停滯與通膨預期升高情況下，部分人開始懷疑Fed今年是否會採取任何降息行動。

FHN Financial首席經濟學家羅伊（Chris Low）表示：「第一季在通膨方面只有壞消息，所有通膨增幅都太大。」但他預估，Fed今年將降息兩次，分別是9月與11月。

路透社調查亦顯示，經濟學家連續第二個月調升2024年通膨展望，包括消費者物價指數（CPI）、核心CPI、個人消費支出物價指數（PCE）與核心PCE。至少在2026年前，這些通膨指標都不會達到Fed設定的2％目標。

此外，約六成受訪者（65人）預期今年總計降息兩次、每次1碼，高於4月調查的半數比重。僅17人預期降息兩次以上，剛好是4月調查34人的一半。25人估今年降息一次，1人認為不會降息。

在回答額外問題的經濟學家裡，逾六成經濟學家（41人裡的26人）表示，Fed今年稍後維持利率不變的機率「很低或是非常低」。