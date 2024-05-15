Fed副主席：官員個別發言帶來市場混亂

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美國聯準會（Fed）副主席傑佛遜（Phillip Jefferson）13日表示，在有更多證據證實通膨將回到2％目標前，Fed應該維持利率穩定。他還坦言Fed官員接連對貨幣政策發表不同看法，可能會給市場帶來更多混亂。

被視為Fed第二把交椅的傑佛遜，周一在克利夫蘭聯準銀行舉辦的活動上指稱，美國經濟成長雖然穩健，但第一季通膨缺乏進展著實令人憂心。他提到Fed將會持續尋求更多證據，顯示通膨將回到2％的目標水平。在此之前，「我認為將政策利率維持在限制性領域，是適當的做法。」

針對Fed的對外溝通情況，傑佛遜坦承決策官員對於經濟與貨幣政策的看法不一，很可能「被大眾錯誤解讀」，讓外界對於政策走向感到困惑。他說官員立場多樣性雖然有助激發辯論並帶來更好政策，但在目前該情況，卻反而增加而非減少對貨幣政策的不確定性。

此外，紐約聯準銀行在同一天則發布4月消費者預期調查，結果發現美國民眾對於通膨和房價預期出現升高，針對就業市場前景則轉趨悲觀，凸顯家庭財務和生活成本已讓民眾感到不安。

調查指出，受訪者預計未來一年物價增幅將從目前3％升到3.3％，創去年11月以來最高水準。該結果與上周密西根大學信心調查相呼應。後者顯示，消費者對未來一年通膨預期為3.5％，較前值增加0.3個百分點。

紐約聯準銀行調查還發現，受訪者預估明年房價中值將成長3.3％，比先前連續7個月維持在3％增幅上升0.3個百分點，也締造2022年7月來最大漲幅。明年租金預期將增長9.1％，也比前一個月估值增加0.4個百分點。

受訪者還對就業前景不再樂觀，預期未來一年失業率將上升。如果失去目前工作，只有50.9％認為自己很快將會找到工作，該比重創下2021年4月以來最低。