貶值促通膨升溫 日本4月PPI創新高

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日圓暴貶推高進口物價，日本4月生產者物價創下歷史新高紀錄，專家預期進口成本帶動的通膨壓力恐進一步升溫，將推升日本銀行（央行）升息機率。

根據日銀14日公布，4月生產者物價指數（PPI）年增0.9％，與3月持平，但高於市場預期的年增0.8％。以2020年生產者物價100為基準，4月數據高達121.2，創歷史新高。

報告顯示，4月以日圓計價的進口物價年增6.4％，較3月的年增1.4％急速躥揚，反映日圓大幅貶值推升進口成本。

隨日本政府補貼抑制公用事業費用的效果遞減，且進口成本上揚加重物價壓力，分析師預期未來幾個月PPI恐繼續揚升，可能促使日銀在短期內升息。大和證券首席經濟學家末廣徹（Toru Suehiro）指出，「進口成本帶動的通膨壓力可能繼續增強。若成本推動的物價壓力過於強勁，將為日銀帶來升息空間。」

日銀基於長期實現通膨2％的目標在望，3月宣布結束實施8年的負利率政策。日銀總裁植田和男先前表示，只有在內需和薪資成長強勁導致通膨升溫的情況下，日銀才會升息，不會對成本帶動的物價上漲做出直接回應。

不過植田日前在演說中提到，「如果通膨超過預期，或是通膨上行風險變高，日銀提前調整政策利率是合適的舉措」，暗示近期可能再度升息。

日銀貨幣政策的關鍵通膨指標－核心消費者物價指數（CPI），3月數據年增2.6％，連續2年位在日銀2％的目標之上。根據民間智庫日本經濟研究中心在4月26日至5月8日進行的調查顯示，多數經濟學家預期日銀將在10月前再度升息。