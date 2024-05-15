PS5銷售慘澹 重挫索尼去年業績

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索尼今年股價走勢

疫情過後電玩遊戲需求萎縮，導致PlayStation 5遊戲機銷售每況愈下，拖累索尼整體業績。索尼14日公布去年度（今年3月底止）營業獲利衰退7％，並預警今年度PS5出貨量進一步下滑。

索尼14日另宣布股票一拆五計畫，自10月1日起生效，並打算自5月15日起的1年內實施多達2,500億日圓（約16億美元）庫藏股，回購股數不超過3,000萬股。14日收盤索尼股價維持在11,965日圓，漲幅不到1％，今年迄今更是大跌逾8％，表現遠遜大盤。

回顧疫情期間各地封城及居家辦公潮刺激PS5銷售大漲，但在疫情過後需求降溫，再加上高通膨打擊消費需求，導致PS5業績每況愈下。索尼最初曾預期去年度PS5出貨量2,500萬台，今年2月將預估值下修至2,100萬台，沒想到實際結果還是不如預期。

去年度PS5總出貨量僅2,080萬台，且索尼預期今年度出貨量進一步降至1,800萬台。由於索尼13日才剛宣布電玩遊戲事業多名高層異動，如今預警PS5銷售續跌無疑打擊公司前景。

受到遊戲事業拖累，索尼預期今年度整體營收下滑5％至12.3兆日圓，淨利下滑4.7％至9,250億日圓。但索尼預期今年初電玩遊戲事業裁員900人後，將使該事業營業獲利在今年度增至3,100億日圓，推動整體營業獲利成長5％至1.28兆日圓。

去年度第四季（今年1至3月）索尼整體營收年增14％至3.5兆日圓，營業獲利年增57％至2,294億日圓，但低於華爾街預期的2,368億日圓。就全年度業績來看，去年度索尼營收成長19％至13兆日圓，營業獲利下滑7％至1.2兆日圓。

除了遊戲事業走下坡之外，索尼金融服務事業不振也拖累去年度整體獲利。去年度索尼金融服務部門營業獲利下滑23％至1,736億日圓，影像及感應器部門營業獲利也下滑9％至1,935億日圓。