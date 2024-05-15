美銀調查：操盤人股市信心 近兩年半最好

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美國銀行（BofA）在14日公布5月全球基金經理人調查顯示，目前專業操盤人是2021年11月來對股市最有信心的時候，看多的主要理由是他們預期聯準會（Fed）將降息。

其調查的基金經理人合計管理5,620億美元資產，當中82％受訪者預期Fed在下半年首次降息，78％認為未來12個月不可能出現衰退。

受訪基金經理人目前整體所持現金占投資組合比率，從前一個月調查的4.2％下降至4％，創三年低點，而股票所占比率則創2022年1月來最高水準。這些均反映出投資人信心強勁。

但對未來12個全球經濟成長的看法上，僅9％受訪者預期經濟會較目前疲弱，是去年11月以來首次出現預期疲弱的比率超過預期轉強的比率。4月調查是僅11％受訪者看好經濟更強。

儘管如此，美銀表示最新調查顯示，78％受訪者不認為未來12個月內會出現經濟衰退，比率跟4月調查一樣。至於5月調查認為可能衰退比率僅22％，這是不預期衰退比率連續四個月遠遠超過預期衰退比率。

對於金融市場投資標的看法，受訪者仍認為押注美股科技七雄多頭走勢，是目前市場裡最擁擠的交易。七雄為蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、特斯拉、臉書母公司Meta和輝達。

在七雄股價表現上，蘋果和特斯拉自年初以來因利空不斷而走低，但兩者已在5月出現回升走勢。至於其餘五家公司股價今年來表現仍然強勢。就市值來看，除了特斯拉之外，其他為美國市值前六大的上市公司。

至於第二擁擠交易為押注美元升值，用來衡量美元兌包括歐元和英鎊等六大主要貨幣匯率整體表現的美元指數，今年來累漲4％。第三擁擠為放空中國股票，上海綜合指數2月初創五年新低後，已累計回升逾16％。