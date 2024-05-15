遊戲驛站、AMC娛樂控股 迷因股再現 兩檔股價飆

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2021年期間曾在華爾街興風作浪的迷因股（meme stocks）飆風13日再度回歸，並帶動遊戲驛站（GameStop）與AMC娛樂控股公司等兩檔最具代表性的迷因股股價出現狂飆。

在迷因股推手吉爾（Keith Gill）的號召下，遊戲驛站股價周一盤中曾暴漲逾110％，並還多次觸發熔斷機制。雖然最後漲幅有所縮減，但股價仍強漲74.40％以30.45美元報收。

根據調查公司S3 Partners估算，一天下來，做空遊戲驛站的投資人因而虧損近10億美元。該公司還統計，若涵蓋周一的損失，遊戲驛站光是5月迄今的短短十幾天時間，已讓放空者蒙受12.4億美元損失。

此外AMC股價周一也暴漲78％、社群論壇Reddit股價攀升約9％、股票交易平台Robinhood Markets股價則收高4％。後者曾在2021年迷因股熱潮當中一度禁止散戶買進遊戲驛站與AMC等迷因股股票。

14日美股開盤，遊戲驛站與AMC漲勢未歇，股價雙雙暴漲逾1倍。

所謂迷因股是指受到網路追隨者關注，導致股價出現令人意外、快速上漲的股票。

化名咆哮小貓（Roaring Kitty）的吉爾，曾在2021年帶領散戶大軍，買進遊戲驛站的股票和買權，與當時大舉做空該股票的避險基金Melvin Capital正面對決，結果這場在華爾街上演的「小蝦米對大鯨魚」戰役，前者成功勝出，並導致Melvin Capital蒙受鉅額損失。

這次吉爾在沉寂逾三年後，本周初首度在X社群平台發出一張圖片，圖中原本懶散坐在椅子玩電玩的一名男子，突然挺直腰桿，開始認真起來，雖然這張圖片並沒有任何文字說明，但似乎對外暗示他將再度重出江湖。