騰訊首季獲利超預期 年增54％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

騰訊第一季經營成績單

大陸互聯網巨頭騰訊14日港股盤後公布今年第一季業績，營收、獲利均超市場預期，三大主業毛利齊增。騰訊並公布今年庫藏股計畫，預計執行人民幣（下同）超千億元，以提高股東價值、提升股息。

騰訊在港交所公布未經審計財報，今年第一季營收1,595億元，年增6％，季增3％，高於市場預期的1,588.1億元。經調整後淨利潤502.7億元，年增54％，季增18％，遠優於市場預期的430億元。

從盈利能力看，第一季毛利838.7億元，年增23％，增速連續六季較營收增速快，毛利率從去年同期的45％提升至53％。騰訊三大主業毛利齊增，其中，金融科技與企業服務、網路廣告業務的毛利連兩季年增超過40％。

騰訊表示，毛利增長是因高毛利率收入來源快速增長，包括微信視頻號及搜一搜廣告收入、小遊戲平台服務費、理財服務收入及視頻號商家技術服務費。遊戲業務方面，國際市場總流水年增34％，收入年增3％至136億元，但較上季下降3％，本土市場總流水年增3％，收入年減2％至345億元，但受春節旺季影響，季增28％。

騰訊表示，第一季累計買回庫藏股148億港幣創歷史新高，合計購回5,104萬股股份，且都已註銷。騰訊指出，買回庫藏股旨在長遠提高股東價值，未來將加大回購力度，執行今年超千億元庫藏股計畫，提升股息。

此外，騰訊音樂13日美股盤前公布未經審計第一季財報，營收67.7億元，經調整後淨利潤年增23.9％至18.1億元。線上音樂付費用戶數年增20.2％達1.135億，單季淨增長680萬，創單季最大淨增。騰訊音樂將首次發年度股息，預計將向截至登記日在冊的股東支付2023財年度現金股息約2.1億美元。

騰訊港股15日逆市收漲0.95％，報港幣381.8元，今年以來已漲28.73％。騰訊音樂港股早盤一度漲逾11％，最後收報7.93％，報港幣59.2元。