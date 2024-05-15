阿里首季淨利 意外年減11％

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阿里巴巴第一季經營成績單

阿里巴巴14日港股盤後公布第一季財報，營收優於市場預期，但經調整後淨利潤較上年同期下滑11％，拖累其美股早盤重挫逾7％。此外阿里巴巴高管在業績電話會上暗示，將實施庫藏股，表示目前帳上未來可用於股票回購的金額，還有近300億美元。

阿里巴巴港股盤後公布最新業績顯示，集團2024財年第四季（截至今年3月底的三個月）營收人民幣（下同）2,218.7億元，年增7％，超過市場預期的2,197.9億元。

同期調整後淨利潤244.2億元，年減11％。調整後每ADS收益10.14元，上年同期為10.17元。與此同時，阿里巴巴宣布一次性特別現金股息，2024財年將發股息40億美元。

阿里巴巴表示，經過一年主動變革，阿里重回健康成長軌道：淘天線上GMV（商品交易總額）雙位數成長，阿里雲核心公有雲產品收入雙位數成長，海外電商收入實現年增45％的強勁成長。

雲業務方面，阿里雲該季營收年增3％至255.95億元，其中核心公有雲產品營收實現兩位數成長，AI相關雲端產品實現三位數成長。

淘天集團營收932.2億元，年增4％，經調整EBITA為385億元，較去年同期下滑1％。阿里稱，利潤下滑主要是因為使用者體驗以及科技基礎設施的投入增加。其中，淘天集團來自大陸零售商業的收入為882.6億元，較去年同期成長3％。

菜鳥營收245.57億元，年增30％。受惠於跨國快遞履約服務帶來的營收成長，菜鳥全財年營收年增28％至990.2億元。但由於撤回其首次公開發行而授予菜鳥員工的留任激勵，菜鳥第四財季經調整EBITA為虧損13.4億元，較上一財年同期為虧損3.2億元擴大超過3倍。

阿里巴巴首席執行官吳泳銘在業績說明會上表示，2025財年淘天集團GMV會隨著消費體驗的提升逐漸恢復健康增長，對於持續贏得消費者信任，並保持市占率領先地位具備充分信心。