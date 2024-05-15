李強：超長期國債 支持兩重建設

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大陸發行特別國債概況

大陸財政部剛公布今年超長期特別國債將於17日首發，大陸國務院總理李強對此指出，籌集的資金要用以支持國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設（「兩重」建設）各項工作，並根據重要性、急迫性作為項目篩選指標，爭取早開工、早見效。

大陸3月宣布年內將發行人民幣（下同）1兆元的超長期特別國債。財政部13日公布今年的發行安排，將分為20年期、30年期、50年期三種期限，17日率先登場招標的是30年期，擬發行400億元。

新華社報導，李強在13日召開支持「兩重」建設部署的視訊會議。他在會上指出，「兩重」建設要突出戰略性、前瞻性、全域性，將項目建設和配套改革結合起來，加強專案管理，打造一批標誌性工程。

同時要積極回應民生所盼，結合實物投資和人力資本，辦好群眾關心的民生實事。

李強強調，「兩重」建設事關全域和長遠，要統籌做好今年和未來幾年的重點任務安排，以提升綜合效應。今年要根據戰略重要程度、急迫程度和專案成熟程度，做好專案篩選，爭取早開工、早見效。今後幾年的重大任務要與「十四五」規劃落實相結合，與「十五五」發展需求相銜接，分步實施、有序推進。

李強指出，要統籌用好各項政策，加強財政和貨幣金融工具協同配合，引導更多金融資源進入實體經濟。要更好統籌政府投資和民間投資，更大力度引導民間資本參與「兩重」建設，充分激發民間投資活力。

廣州日報報導，廣開首席產研院院長、中國首席經濟學家論壇理事長連平分析，本次超長期特別國債有三大特點：發行期限特別長、連續發行且規模特別大、發行用途與經濟和高品質發展的關聯度特別高。

和過去特別國債發行期限最長為30年期相比，連平表示，20～50年特別國債覆蓋了2030、2035年、2049年等關鍵時間節點，不僅可為建設週期長、投資回報慢的重大專案和重大工程等提供充裕的超長期資金，同時超長期限也攤薄了國債的付息壓力。