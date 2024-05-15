穆迪：陸新房銷售持續低迷

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國際信評機構穆迪表示，由於經濟前景疲弱，加上民眾對建商「保交樓」的信心不足，預估今年新房銷售情況持續低迷，全年銷售額將跌至人民幣（下同）8.5～9兆元。反觀二手房沒有交付擔憂，年內買氣則有望回升。

大陸統計局數據顯示，2023年，商品房銷售額11.66兆元，年減6.5％，其中住宅銷售額下降6％。今年情況仍未好轉，今年第一季，新建商品房銷售額21,355億元，年減27.6％，其中住宅銷售額更是大幅下降30.7％。統計局將在17日公布4月份房市銷售等多項數據，成為外界的關注焦點。

綜合外媒報導，穆迪指出，今年首季住宅銷售衰退逾三成，遠高於去年第四季跌幅的14.3％，顯示房市仍未止跌。穆迪副總裁Kelly Chen表示，除了經濟前景疲軟、加上項目完工和交付的擔憂影響購房者信心，預計大陸今年房地產銷售額將繼續下跌至8.5～9兆元。

穆迪並指出，大陸3月房價跌勢繼續惡化，其中一、二線城市房價分別較上年同期衰退1.5％、1.9％，跌幅較2月擴大。一、二線以外的城市房價跌幅更達到3.5％，預期未來6～12個月所有城市的房價仍將繼續下跌。

穆迪認為，由於民眾對開發商「保交樓」的能力感到擔憂，因此購房需求逐漸從新房轉向二手房市場。此外，各城市間的房市表現也差異甚大。一、二線城市因擁有更大經濟規模和更富裕的人口，再加上官方陸續推出穩房市措施，預估房地產需求韌性比三線或以下城市更強。

穆迪強調，即便官方近日推出多項政策，仍無法在短期內推動房市顯著反彈。該行預估，東部地區受惠於經濟基本面較強，新房銷售表現相對良好。