陸碳價攀高 飆至人民幣百元

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大陸的全國碳排放交易體系（ETS）自2021年啟動以來，碳價經常徘徊在人民幣（下同）50至60元區間，今年4月下旬卻飆升至每噸100元，創下歷史新高，目前仍保持在高位。分析指出，大陸致力實現脫碳化的同時，為確保能源供應穩定，仍興建燃煤發電機組，因此脫碳充滿不確定性。

綜合外媒報導，中國大陸是全球最大碳排放國，碳排放量占三成，同時也是全球最大的碳權市場，2021年7月16日正式啟動的全國碳權交易市場，第一階段重點納入電力行業，總計2,225家發電企業和自備電廠，二氧化碳排放總量約為每年40億噸。第二階段逐步納入石化、化工、建材、鋼鐵、染整、造紙、航空等七大行業，若加計電力在內的八大行業，覆蓋的年碳排放總量80億噸，約占大陸碳排放量的70％～80％。

大陸政府為每個企業制定碳排放配額，如果企業有多餘配額，可以在市場出售，若排放量超過配額，也可以從市場購買，與歐盟的「限額與交易」制度類似。

報導稱，中國的碳交易價格不斷上漲。4月24日，在上海環境能源交易所交易的排放權現貨（即時合約）的平均價格一度飆至每噸101.51元，首次突破100元大關，4月29日上漲至104元；5月9日的價格為98元以上，較2023年底的價格高出兩成以上。

與此同時，興建燃煤發電機組仍是大陸為了穩定供應能源的主要方式之一，卻成了外界批評的焦點。國際能源總署統計數據顯示，2023年中國大陸的碳消費量年增5％至47.4億噸，創歷史新高。報導稱，要實現脫碳社會，需要全球最大碳排放國中國大陸的配合。碳交易能否取得成果，很大程度上左右脫碳的成敗。