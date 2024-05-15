普丁16日訪中 聚焦俄烏局勢

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俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）16日赴中進行為期兩天的國是訪問，這是普丁7日第五度就任總統後的首次出訪，將與中國國家主席習近平在中俄建交75周年的背景下，商討俄烏戰爭和以巴衝突，兩人會談後還將發表聯合聲明。

普丁7日就職後，展開長達6年的總統任期，強化俄中關係是他此行的目的。2022年2月普丁訪問北京，與習近平發表中俄無上限夥伴關係後，旋即揮兵西進烏克蘭展開特別軍事行動。隨著俄軍深陷烏克蘭戰場的泥淖，也加深了對中國的依賴，根據中國海關數據，自俄烏戰爭以來，中俄貿易蓬勃發展，在2023年達到2,400億美元。

中國外交部發言人汪文斌14日在例行記者會上表示，普丁訪中期間，兩國元首將就中俄建交75周年背景下，雙邊關係各領域合作以及共同關心的國際地區問題交換意見。克里姆林宮新聞局發布消息稱，兩國元首將簽署聯合聲明及一系列雙邊文件。

除了會見習近平，普丁將會見中國國務院總理李強，並討論經貿和人文領域的合作。普丁還將轉往哈爾濱，出席第八屆中俄博覽會開幕式。

普丁去年10月出席北京一帶一路峰會後，不到一年便第二次訪中，而五個多月後，美國將選出新一屆總統，普丁挾著最新民意訪問北京，外媒分析，華府此時正為解決以巴衝突而焦頭爛額，而中俄領導人的會談將涉及如何削弱美國在全球的影響力。

相較之下，習近平剛完成對法國的訪問，恰好可以向世人展現他一方面維持了對普丁的盟友忠誠，另一方面與西方大國交往的能力。

儘管受到西方國家制裁，俄羅斯仍向中國輸出其所需能源，成為中國最大石油出口國，根據中國海關數據顯示，俄羅斯去年向中國輸出1.0702億噸原油，相當於每天214萬桶，超過沙烏地阿拉伯和伊拉克等其他主要石油出口國。