南山壽盈轉增87.7億 發新股

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今年公告盈轉增發新股的壽險公司

2026年接軌前，強化資本結構，今年已有四家壽險公告盈餘轉增資，即南山人壽、富邦人壽、凱基人壽、遠雄人壽，其中南山人壽盈餘轉增資的金額高達87.73億元，為目前已公告四家壽險公司中最高，四家壽險今年盈餘轉增資金額合計超過188億元。

南山人壽最新公布股東常會議案，擬將去年可分派盈餘的87億7,346萬元，辦理盈餘轉增資，共發行新股8.77億股，且每千股將配發63.475股。南山人壽表示，盈餘轉增資發行新股案預計將在今年的股東常會上表決，若順利通過，將向金管會申報生效後，由董事會另訂配股除權基準日及發行新股事宜。

除南山人壽外，富邦人壽今年也已公告發放股票股利75.89億元，亦即今年前六大壽險公司中，有三家公告要發放股票股利，國泰人壽、新光人壽、台灣人壽今年則是不配發股利。

今年最早公告的壽險公司是遠雄人壽，4月25日就公告盈餘轉增資發行新股，將發行普通股10億股，總金額為10億元，每千股無償配發80股。遠雄人壽也已公告，每股配發股票股利0.8元，股東配股總股數達1億股，遠雄去年也是配發股票股利，每股配發股票股利0.8元，2022年則是配發現金股利，每股配發1元、共12.43億元。

凱基人壽5月9日也公告，決議今年將盈餘轉增資發行新股，發行股數為14.78億股，發行總金額為14億7,836萬元，依此每千股將無償配發30股。凱基人壽當天也公告，董事會決議配發股票股利14.78億元。

至於配發現金股利，今年依舊只有合庫人壽一家，今年配發現金股利9.63億元，比去年3.58億元高，成為今年首家、可能是唯一的一家確定發放現金股利的壽險公司，合庫人壽也是目前壽險業中唯一的一家連續九年都發放現金股利的壽險公司。