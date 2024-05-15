壽險首家 國壽揭露持股逾5％個股

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證交法43條之1修正條文5月10日上路，持股申報門檻從10％降為5％，台股投資大戶壽險業並未被排除豁免，持股最多的國泰人壽已率先公告5％以上持股，投資部位中共有九檔個股持股超過5％，包含遠傳、穩懋等。

另外，國泰金也公布前十大股東名單，變動不大，第一大股東仍是萬寶開發持有15.68％。有變動的是持股第三大的勞退基金，從去年3.18％，今年下降到2.75％；第五大持股勞保基金，持有佔比也從去年的1.43％，今年下降為1.36％；持股第七大的全球人壽，佔比則從去年的1.15％，今年些微下降為1.13％。今年國泰金前十大持股依然為萬寶開發、霖園投資、勞退基金、新光人壽、勞保基金、百星投資、全球人壽、萬達投資、花旗託管新加坡政府投資專戶、長庚醫療。

依照證交法新制，5月10日起初次取得上市櫃公司超過5％股權，須在十日內公告，之後每增減1％要在兩天內申報。身為股市投資大戶的壽險業，日前曾透過金融總會白皮書極力爭取，希望從兩日內申報，改為45日內申報，以免出現散戶跟單潮，但金管會基於公平性，因此並未將壽險業納入豁免範圍中。

國壽近日率先公布持股5％以上個股主要有九檔，依照持股比率來看，最高是持有元大期貨占比達8.28％，持股總額2,399萬股；其次持有晶呈科技占比達7.27％，持股總數313萬股。

因權值股的發行股份總數大，因此單一家壽險公司不一定持有占比會在5％以上，但若壽險公司投資中小型的個股，就有可能超過5％必須申報。據國泰人壽最新公告，超過5％的最大權值股為遠傳，持股占比已達到5.07％，持有股數達1.82億股；持有穩懋達5.39％，持有股數2,284萬股。

國泰人壽也持有AES-KY占比達6.02％，持有股數514萬股；也持有美利達5.61％、順德工業5.95％、中國砂輪5.67％等。