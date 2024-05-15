前四月信保融資 突破5,000億

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3月升息後使市場資金趨緊，中小企業信用保證基金專案融資持續增加，4月融資金額維持單月近1,300億元以上高水準。根據中小信保基金公布最新統計，4月協助取得融資金1,298.99億元，年增26.4％，顯見市場融資需求仍旺盛；合計前四月也已破5,000億元大關，達5,107.65億元，年增17.2％。

根據中小信保統計，去年3月以來信保基金就一路衝高，今年2月即使有春節假期，仍站穩千億元之上，至4月止已連續14個月未跌破千億元大關，前四月站穩千億新常態，隨政策持續加持，中小企業專案融資持續夯。

近年信保融資金額創高，主要是兩大貸款維持，一是經濟部疫後振興專案延續到2025年，每月融資餘額都有500億元基本盤；其次是「低碳智慧納管貸款」，使整體融資餘額維持不墜。另，4月震災信保也推出四大貸款協助企業主，各項專案貸款推升融資餘額成長，5月還有報稅等資金需求，整體市場融資需求應是有增無減。

信保去年合計協助取得融資金額達1兆7,159.69億元，刷史上新高水準，但前四月信保融資仍成長二位數，若每月維持既定規模，今年目標數1兆3,790億元應可穩健達標，甚至挑戰去年規模。

同時為加強區域平衡發展，中小信保基金積極中南部擴編布局，除現有台北以外，台中、高雄也將成立區域中心，近日高雄已揭牌上路，預計台中也將在第三季成立，兩大分部預計都會擴編到30人以上，更貼近在地中小企業需求，成為兼具審查、債管、備償及客戶關懷一條龍作業的單位。