玉山頒學術獎 頂尖研究躍國際

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玉山金控與國立中央大學於5月14日舉行2024「玉山學術獎」頒獎典禮，由玉山金控總經理陳茂欽頒獎給資訊管理學系助理教授黃子菱，肯定其著作發表於資訊管理領域《Information Systems Research》之國際頂尖期刊。

陳茂欽表示，玉山學術獎成立迄今14年並已頒發77個獎項，展現其對國內商管、經濟領域傑出研究成果站上國際舞台的助力。自2021年與中央大學合作以來，累計共有四位教授獲獎，希望透過玉山學術獎的支持，鼓勵更多優秀教師投入研究並將研究成果從臺灣邁向國際。

黃子菱這次獲獎研究題目為「The Influence of Media Capabilities on Knowledge Contribution in Online Communities」，以創新性觀點提出不同媒體能力對線上論壇目標活動（連結性和公共性）的影響理論機制，並點出建立與其他使用者的聯繫是促進線上論壇承諾感的關鍵，同時創建共享的知識庫則有助於推動個人成長。這些發現為線上論壇管理者提供實用的建議以改善論壇的設計和運營。

中央大學研發長楊鎮華代表校方贈與致謝琉璃，感謝玉山長期支持，營造好的學術環境與氛圍。管理學院院長葉錦徽表示，很高興今年又有管院的教師獲獎，教師們在頂尖國際學術期刊中發表研究成果非常不容易，投入的大量時間、精力與心力難以計量，雖辛苦但因為有玉山學術獎提供溫暖有力支持，相信能鼓勵更多教師爭取殊榮。

玉山學術獎自2010年成立，2021年起擴大合作院校，攜手國內11所指標大學商管學院，鼓勵各財經、資管等領域的國際頂尖期刊發表研究成果。今年度新增與臺大社會科學院經濟學系合作，玉山金控及玉山銀行期望透過領域擴增，為經濟學界研究注入活力，協助更多傑出教師站上國際學術舞台，讓世界看見臺灣的研究能量。