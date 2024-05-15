合庫銀 獲新南向業務優等獎

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合庫銀行協助赴新南向國家投資的僑臺商企業獲得肯定，榮獲財團法人海外信用保證基金「新南向國家送保融資金額成長」優等獎。

合庫銀今年3月榮獲中小企業信用保證融資業務績優金融機構「低碳智慧獎」、「疫後振興獎（金融機構組）」、「協助區域疫後振興轉型獎」、「青創、新創暨微型事業相挺獎」、「協處企業獎」及「送保案件催收績效優良獎」六大獎項，這次再獲殊榮。

合庫銀表示，合庫向來關心與支持民營企業的發展，為響應政府新南向政策，積極運用海外信用保證基金信用保證機制，協助僑臺商取得最佳融資服務。2023年度合庫銀行承辦海外信保保證業務持續成長，較2022年底成長6.8％；其中新南向國家送保融資金額更大幅成長11.1％，推展成效卓著。

目前合庫銀行設有26處海外據點，分別設置於比利時、捷克、菲律賓、美國、香港、中國大陸、澳洲、柬埔寨、寮國及緬甸等地區，並持續推進新加坡分行申設進程，另於今年2月經金管會同意前往日本設立東京分行，將合庫銀行服務範圍延伸至東北亞，逐步建構完整海外服務網絡。同時，合庫銀行亦擁有最多國內營業據點，結合國內外資源，秉持穩健服務熱忱精神，提供客戶全方位的服務。

展望未來，合庫銀行強調，仍將力挺國內外企業，提供各項專業融資服務、協助企業轉型、提升產業競爭力，以善盡企業社會責任，對此，合庫銀行今年持續於全國各地舉辦6場巡迴講座，為企業分析當前全球經濟局勢，以利企業判斷未來營運走向，與客戶一同邁向永續發展未來。