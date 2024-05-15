夏普堺10代廠 Q3步入歷史

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夏普堺10代廠 小檔案

時代的眼淚！曾經是全球首座10代廠，也見證日本液晶產業的高峰，夏普14日正式宣布位於日本堺市的10代廠將於今年第三季停產，也為日本本土大尺寸面板生產畫下句點。

市場研究機構TrendForce指出，夏普堺10代廠的關閉對於今年的供給量影響甚微，但因該廠100％用以生產液晶電視面板，產線關閉後，將影響2025年電視面板供給市場，預估整體液晶電視面板明年將減少近500萬片產出，占整體液晶電視面板供給比重約2％。

TrendForce指出，堺10代廠生產的電視面板尺寸為42吋、60吋及70吋，都不是主流尺寸產品，產線關閉將會帶動部分尺寸挪移效應。

夏普為42吋電視面板的單一供應商，預計未來該尺寸需求將轉往同樣屬於平價性產品的40吋或43吋。而過往客戶對於60吋和70吋電視面板的需求均為節慶促銷，但是伴隨近幾年客戶陸續減少兩種尺寸的布局，市場規模已然收斂。

以60吋觀察，預計將轉往58吋、或是供應較足的65吋。而70吋市場，由於彩虹光電已在該尺寸有一定供貨基礎，預計在夏普結束生產後有望獲取轉單需求。

堺10代線的關閉除了對市場供給量體和尺寸帶來變化，對於產業供應鏈也有一定程度的影響。TrendForce指出，堺10代線今年的客戶主要是兩家韓系品牌、和大陸電視廠兆馳，產線關閉迫使客戶重新分配自家面板採購規劃。如三星電子原計劃降低對中國面板廠的依賴，但在堺10代線關閉後，2025年勢必將增加對中國面板廠的採購量。

此外，TrendForce表示，除夏普堺10代線，值得注意的是近期LGD廣州廠的後續走向，不排除對於面板產業再掀起一波洗牌效應，對於今年下半年至2025年的電視面板市場供需也會有影響。