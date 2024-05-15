研調：AI規模 八年內破兆美元

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鴻海14日舉辦法說會，指出現有ICT市場規模將近1兆美元，而根據部分研調機構預期，也AI產業在七到八年之內，就會超過1兆美元的規模，其中，硬體就超過一半，這部分正好是台灣廠商可以發揮的地方；未來幾年AI新興產業，確實可以帶來很大的貢獻。

鴻海指出，此一趨勢會帶動旗下雲端網路產品營收與占比明顯提升。而在AI伺服器方面，由於需求持續增強，第一季AI伺服器營收較去年同期成長將近200％，預期接下來會一季比一季好；同時，一般伺服器需求也持續回升，所以整體伺服器將呈現強勁的成長，網通產品方面的需求，也開始回升。

鴻海第一季營收為1兆3,240億元，年減9％、毛利837億元，年減5％、營業利益368億元，年減9％、歸屬母公司淨利為220億元，年增72％；毛利率、營業利益率及淨利率分別為6.32％、2.78％、1.66％，相較去年同期6.04％、2.77％、0.88％，呈現三率三升；每股稅後純益（EPS）達1.59元，優於去年同期0.93元。

展望第二季，鴻海指出第二季雖然為傳統淡季，但除消費智能產品外，其他三大類產品不論是季對季、年對年，都可望有顯著成長，且由於AI伺服器需求強勁，依舊維持今年營運會顯著成長的展望。

另外，鴻海轉投資日本夏普旗下大阪堺工廠（SDP）大尺寸面板因虧損連連，將轉型為人工智慧AI數據中心。鴻海董事長劉揚偉表示，夏普獨特的創新技術和百年的品牌在全球市場上非常少有，堺工廠將會得到積極處理，轉型為AI數據中心，共同推動SHARP實現輕資產化的目標；夏普最壞的時間已過，未來只會愈來愈好。