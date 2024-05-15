台灣資安大會 業者聚焦AI方案

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資安相關廠商2024年前四月營收

CYBERSEC 2024臺灣資安大會14日開展，AI扮主軸。多家上市櫃資訊軟體公司積極參展，包括精誠、零壹、安碁、關貿、凌群、走著瞧-創、宏碁資訊等推出AI相關的資安解決方案，業者也期待2024年資安威脅所帶動的商機。

主辦單位iThome表示，今年資安大會共有400個國內外資安品牌，參展廠商數量較去年同期成長3成，並規畫300場資安演講，並使用1,300個標準攤位。預期三天展期內將有2萬名專業資安人員與會，不論參展規模及參加人員，均創下十年最大規模。

資服業龍頭精誠集團旗下智慧資安科技（uniXecure）董事長詹伊正表示，企業數位轉型，連網設施急速增加，加上新興科技如AI的發展，助長駭客多元攻擊守法。

精誠今年度與合作夥伴包括iSEC、丸紅商社、CyberGym Japan、IWI等合作，展示資安監控與紅隊演練服務。另外也以「全域聯防2.0 Defense Together」為主軸，展出今年度三項核心資安議題，包括零信任、DevSecOps、供應鏈資安及雲合規。

凌群科技則是聚焦於情資安全，展示的重點為Diamond Guard，該平台以情資驅動為核心，結合終端可視性工具，並應用AI、機器學習和大數據分析等，提供企業全方位的預警、自動串查、惡意行為和事件處理。

安碁資訊此次則展示兩個主題，分別是智慧監控中心Intelligent SCO及AI技術，強化SOC監控維運效能，提供客戶主動預警和提早威脅警示通報。另一個主題則是雲端檢測服務。

以雲端服務為核心業務的宏碁資訊也三度參展，今年主打企業資安綜合應對解決方案，另展示自主研發「企業MDR異質資安託管平台」提供跨資安平台的監測託管服務。

而代理多家資安產品和工具的零壹也表示，攜手旗下所代理的13個品牌，包括NetApp、Palo Alto、Splunk等資安原廠，一同參加2024資安大會。

趨勢科技14日亦在CYBERSEC 2024台灣資安大會中表示，企業及駭客的資安攻防戰中，誰能最快速達成修補漏洞，將成為資安風險管理的重要關鍵。趨勢科技估計，2023年期間凡是按部就班套用所有虛擬修補的企業客戶，平均可省下100萬美元，顯見漏洞修補對企業營運至關重要。