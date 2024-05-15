信驊 強化資料中心遠端管理

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股王信驊深耕遠端管理解決方案，除伺服器內部外，也開始為資料中心打造業界首創的全景智慧視覺化遠端管理解決方案。結合信驊之Cupola360沉浸式全景相機及視覺化AI管理平台、施耐德電機的資料中心閘道器與感測器，並透過巽晨國際的無線設施整合，有效提升資料中心遠端管理效率和安全性。

信驊首季營運回溫，每股稅後純益（EPS）10.36元，寫近五季新高。4月合併營收達4.16億元，月增15.8％、年增82.4％，受惠美國雲端業者一般型伺服器急單及中國需求復甦；法人預估，第二季有望延續，隨著輝達GB200架構升級，BMC含量提升，AI伺服器排擠效應將會緩解。

法人指出，一個NVL36 GB200機架包含28顆BMC，未來AI推論市場蓬勃發展將有利信驊營運。

另外，miniBMC本季度預計第二家客戶開始出貨，年底將有第三家客戶接續使用，帶動miniBMC出貨量由去年120 萬顆增至今年預估達200萬顆水準。

相較競爭對手，信驊軟體兼容又具備價格優勢，有望陸續打入各大業者。

今年信驊Cupola 360將受惠工廠採用率提高而大幅成長；法人預估，有望占2024年整體營收達高個位數。

「隨著數位化和網路化的快速發展，以及人力短缺、減碳目標等議題的浮現，資料中心機房不僅面積日益擴大，管理也越趨複雜，各產業領域均面臨對資料中心的需求以及管理上的挑戰。」信驊科技營運長謝承儒表示。

信驊Cupola 360影像方案為一個相機搭載兩顆晶片，分別為AST1220、AST1230，其中一顆擁有處理影像畸變校正與拼接校正能力，另一顆則用於影像傳輸，目前已獲得眾多科技大廠及海外智慧城市標案，為營運錦上添花。

本次信驊科技、施耐德電機及巽晨國際的合作，協助各產業管理者透過遠端方式提高營運效率和場域安全。業者透露，宜鼎國際之宜蘭研發製造中心已率先部屬資料中心遠端視覺化管理解決方案，未來將持續擴大推廣至各種產業應用的機房領域，協助提升整體營運管理效率。