3月預售屋實登價 飆新高

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即使預售屋換約買盤退場，不過房市買氣持續熱絡，3月全台預售屋交易達1.3萬件、總金額2,135億元，若排除平均地權條例上路前一個月的大量上車潮，今年3月成交金額創下預售實價登錄實施以來的單月新高，業者坦言「房市買氣好的有點可怕！」

根據實登統計，上一波預售市場景氣最熱絡的時期在2022年9～12月間，每月平均交易近1.3萬件，每月交易金額1,700億～1,800億元，而在平均地權條例修正案上路前的去年6月上車潮，締造單月交易1.4萬件、成交金額逾2,300億元的天量，不過去年第三季回歸平靜後，第四季買氣再起，自去年10月起迄今年3月的六個月內，已有五個月預售成交件數突破1萬件、成交金額超過1,800億元。

今年3月預售交易件數達1.3萬件，年增幅達62％，交易件數與過去幾年景氣最高峰時期相當，且因房價上漲，推升交易總金額達2,135億元，更為僅次於去年6月平均地權條例上路前上車潮的單月最高，顯示目前即使沒有短期投資買盤，但在自用及長期投資需求旺盛下，預售市買氣處於相當熱絡的狀態。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，本來平均地權條例禁止換約轉售後，已有效抑制短期投資的需求，不過在台股2萬點、通膨壓力等外力帶動下，房市又出現一波漲勢，市場也愈來愈多「短投轉長投」的買盤。

若以區域表現來看，3月預售市場表現最好的是桃園市，預售交易2,600餘件，成交金額375億元，其次是台中市2,492件、成交金額435億元，新北市則交易1,845件、總金額390億元。