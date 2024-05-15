林右昌將卸任 秀居住正義成績單

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內政部長林右昌14日表示，去年7月平均地權條例修法上路至今，檢視成果已達到當初修法的目標，現階段預售屋紅單炒作情形已經完全消失，而私法人鑽漏洞，以宿舍名義買豪宅的這條路也已堵上；在推動虛坪改革方面，林右昌說，已完成與業者三場座談溝通、獲得共識，國土署正針對業者意見微調建築法規的細節，預計年底前再辦第二輪座談後才會定案。

520倒數，林右昌也即將卸下天下第一大部，回顧一年多任期內的「居住正義成績單」，包括推動《平均地權條例》修法上路、租金補貼、房貸支持及虛坪改革提案等，他說，對任內政策並未覺得遺憾，已盡所能完成，其中，《平均地權條例》修法後，已有看到設定成果，紅單炒作房市的情況已完全消失。

地政司指出，配合平均地權條例修法新增「限制預售屋換約」、「禁止不動產炒作」等規定，日前發動無預警稽查，在全國抽驗案場中均未查獲有涉及炒作之具體事證，也無任何建案業者有協助買方違規辦理換約或廣告情形，整體預售屋違規率從過去的9成降至4成。

有關假宿舍、真豪宅的鑽漏洞情事，林右昌說明，地政司已重修許可辦法、將漏洞補上，杜絕私法人假借宿舍名義購買豪宅；後續也會針對已經核准購買的30幾件私法人購買豪宅案行文，追蹤詢問目前實際使用情形，並比對與當初申請理由是否一致。

在虛坪改革方面，林右昌表示，改革是為了健全現有制度，將停車空間重新定義為具獨立產權的「專有部分」，避免沒有購買車位的人也得負擔車道面積；改革後，公設比可降至25％至30％，提高室內實坪，同時，也透過調整容積計算，開發商興建樓地板面積可維持不變，讓公共設施回歸實際合理使用。