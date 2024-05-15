瓦城七品牌 21日起漲價

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成本Hold不住，凍漲三年的連鎖餐飲集團瓦城泰統集團，宣布旗下七品牌5月21日起調漲餐點售價，平均漲幅達4.5％，跟上同業去年中以來的漲價潮。

瓦城表示，因應人力、食材與物料及租金等營運成本持續攀升，集團將自5月21日起調價，其中瓦城餐點費用漲幅約3.8％、非常泰2.9％、時時香3％、1010湘4.5％、大心4.5％、YABI約3.1％、樂子the Diner約9.4％，平均漲幅約為4.5％。至於月月以及甫開幕的BOBO，則不會調價。

瓦城14日也公布第一季財報，受惠內需餐飲市場暢望與展店效益，加上節慶檔期帶動聚餐商機，第一季合併營收15.37億元、年增5.27％，再創單季新高；營業毛利7.8億元、營業利益1.17億元，毛利率及營業利益率分別為50.72％及7.63％，稅後純益0.9億元，每股稅後純益（EPS）為2.52元，遜於去年同期的4.84元。

展望後市，瓦城指出，既有品牌將持續拓點展店，並以中式連鎖餐飲時時香、1010湘雙品牌，及泰式連鎖品牌瓦城為展店主力。此外，集團今年將再推出二個全新餐飲品牌，全年目標於全台開出20至25家新店，後續動能有撐。

瓦城今年首季開出二家新店，第二季展店不停歇，時時香5月1日插旗桃園新光三越站前店、6月將進駐台中三井購物中心，並將於5月開出新台菜品牌。第二季有母親節、端午節檔期和端午粽外賣商機，有益於挹注來客和營收，推動第二季表現將更上層樓。