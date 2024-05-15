鋼市穩中向上 中鋼6月開平高盤

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上半年中鋼各產品調幅

中鋼14日開出6月盤價，一如預期為平高盤，其中熱、冷軋產品每噸調漲300元，其餘產品則維持平盤。中鋼表示，全球經濟溫和復甦，製造業訂單逐漸回升，有利目前中低庫存水位的回補需求釋出，考量國際鋼市穩中向上，6月月盤產品以平高盤開出，同時搭配多元配套措施，確保下游客戶出口接單量能。

近期亞洲鋼價反彈向上，越南、大陸主力鋼廠盤價也提升，14日開盤的中鋼也不例外，6月熱軋鋼板、熱軋鋼捲、冷軋鋼捲等主力產品每噸調漲300元，其餘如電鍍鋅鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲、電磁鋼捲等產品則維持平盤，整體一如先前市場預期的平高盤。

中鋼表示，大陸刺激經濟政策逐漸發酵，第一季經濟成長率達5.3％，製造業活動加溫，國統局發布4月製造業PMI為50.4，連續二個月處於擴張區間；美國第一季經濟成長率放緩至1.6％，不過消費者支出與投資表現穩健，終端市場消費動能續存；台灣4月出口年增率達4.3％，連續六個月年比呈現成長走勢。

鋼鐵供給方面，世界鋼鐵協會統計全球3月粗鋼產量同比減少4.3％，大陸鋼廠減產有成，鋼廠與社會庫存同步下滑，因應第二季逢印度大選季節，印度鋼廠預計減產達百萬噸，有助舒緩供給壓力。

原物料方面，大陸需求前景轉佳帶動鐵礦砂價格重回每公噸115美元～120美元，較4月低點回升逾20％，煤礦價格上漲突破每公噸240美元～245美元，BDI散裝指數自5月來也漲超過30％，原料成本支撐鋼價欲小不易。

鋼鐵行情方面，歐洲鋼廠近期接連宣示漲價，東南亞市場已現反彈契機，越南河靜鋼最新盤價擺脫近期跌勢大大陸寶鋼、鞍鋼、本鋼廠6月平板類售價均以平高盤開出，有助鋼市信心轉強，且近期大陸官方加強取締非法買單出口，致大陸低價鋼材報價縮手，有利導引鋼市氛圍向上。

中鋼認為，全球經濟溫和復甦，製造業訂單處於逐漸回升階段，有利目前中低庫存水位的回補需求釋出，考量國際鋼市穩中向上，因此中鋼續採「順勢、合宜、穩健」的訂價原則。