防疫外交大突破 國光生、WHO簽SMTA2協議

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國光生技宣布，經過多年協商努力，與WHO（世界衛生組織）完成在PIP Framework（大流行性流感防範框架）下的SMTA2（標準材料轉讓協議2）簽署。此前已有歐、美、亞洲14家廠商與WHO完成簽約，國光生技成為第一家簽訂此協議的本土廠商。

國光生表示，這份協議確保在新型流感疫情爆發時，疫苗廠及藥廠可在第一時間取得WHO提供的病毒株，並盡快開發新型流感疫苗或抗病毒藥。縱使台灣並非WHO會員國，這份協議象徵全在球防疫中台灣不缺席，也是國光身為國產疫苗廠為台灣防疫外交做出的貢獻。

WHO為確保疫情爆發時能迅速取得疫苗，陸續選定世界上具有生產規模，以及產品外銷經驗的疫苗廠和藥廠逐一商議及簽訂SMTA2。

國光生指出，這份協議重點是當有新型流感爆發大流行疫情時，已簽約的廠商可在第一時間取得PIP生物材料以投入開發生產新疫苗和藥品，而廠商也承諾將生產出的新疫苗或新藥的一定比例，捐贈或低價供應給WHO。

國光生因簽署此協議，可在新型流感大流行時更有能力擔負開發供應疫苗，以保護民眾安全的企業責任。

國光生強調，2012年加入IFPMA（國際製藥聯盟）全球流感疫苗供應任務組，與Sanofi、GSK等19個全球主要供應流感疫苗的國際大廠並列聯盟會員，也是WHO新型流感防範架構PIP Framework的合作夥伴，是台灣唯一加入的疫苗廠，對迅速因應新型流感疫情及流感疫苗供應具獨特優勢。