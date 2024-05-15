雲品委託經營事業 進駐富貴天心特區

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雲品委託經營事業再拓版圖，14日宣布與味丹集團旗下裕大興實業、萬寶資產管理簽約，將進駐台中市北屯區富貴天心特區，該占地330公頃的複合式園區中興建20棟奢華溫泉Villa與高級餐飲空間，並且承續經營鄰近特區的「心之芳庭」宴會廳建物與戶外宴會空間，雲品將重新進行定位規劃與宴會事業營運管理，以環境永續、低度開發、社區共好的理念，進行複合式委託經營開發。

目前雲品國際受理的委託經營案共有五大類型，分別為星級酒店委託經營管理、宴會暨餐飲事業管理、頂級旅宿經營管理、永續園區營運管理、豪宅銷售延伸服務管理，目前已有14處，位於台中北屯區的「富貴天心特區」為第15處，全案預計於2026年完工營運。

雲品國際總經理丁原偉指出，雲品將與業主一起投入高端餐旅市場。雲品國際持續透過君品Collection承攬委託經營案，從第一階段的宴會事業管理、第二階段的餐飲與宴會管理，到第三階段的高端旅宿服務，將持續用尊重在地、精緻服務、利潤共享、永續循環等理念，呈現出餐旅市場的全新面貌。

裕大興實業副董事長、味丹萬寶資產管理公司董事長楊正指出，富貴天心特區的住宅與旅館用地獨具觀賞玉山主峰、北峰山巒高度，目前已有「樸山村」社區。

楊正進一步表示，下半年將為金字塔頂級客群推出自地自築私宅計畫，隨著雲品進駐服務，未來將朝高端地產、高爾夫別墅及溫泉Villa旅館別墅、高端餐飲、戶外宴會會所發展。