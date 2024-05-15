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新光銀 獲新南向送保融資成長優等獎

總經理李正國：越南及緬甸代表處結合海外信保基金機制，提供客戶更優質金融服務

  • 工商時報 郭亞欣
●新光銀行榮獲「新南向國家送保融資金額成長優等獎」獎項肯定，由新光銀行總經理李正國（右）接受行政院經貿談判辦公室談判代表張煜霖（左）頒獎共享榮耀。圖／新光銀行提供
●新光銀行榮獲「新南向國家送保融資金額成長優等獎」獎項肯定，由新光銀行總經理李正國（右）接受行政院經貿談判辦公室談判代表張煜霖（左）頒獎共享榮耀。圖／新光銀行提供

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財團法人海外信用保證基金於14日頒發「112年度績優合作金融機構」獎項，新光金控子公司新光銀行榮獲海外信保基金績優銀行「新南向國家送保融資金額成長優等獎」，在多家金融機構積極參與推廣活動中榮獲佳績，展現新光銀行配合政府新南向政策的努力獲得主管機關的肯定，並由新光銀行總經理李正國代表受獎。

新光銀行秉持一貫重視企業金融業務，以及中小企業客群服務之經營宗旨，積極響應政府政策，攜手財團法人海外信用保證基金，透過該基金提供之信用保證機制，協助企業取得境外生產基地營運資金，並提供中小企業客戶完整的跨國金融服務，以滿足台資企業開拓新南向市場需求，成為海外台資企業堅強後盾，充分發揮產業競爭優勢。

李正國表示，除了配合政府各項政策外，為擴大企金業務拓展，自5月2日起新增14家全功能分行；全行達56家，以強化既有企金客戶及提供法人企業投融資、金流管理等在地金融服務，協助企業營運效能；另外在海外佈局方面，於越南及緬甸代表處，透過在地經營與雙邊經貿合作等關係，持續結合海外信保基金機制，提供給客戶更優質的金融服務，成為臺商及企業信任的金融夥伴。

未來新光銀行將持續憑藉金控海外經營經驗，就近提供客戶需求的一站式金融服務，接軌國際，推動淨零轉型及ESG企業永續經營，以放眼國際，並滿足集團海外客戶之需求。

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